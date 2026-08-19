Volvo apuesta por Bariloche y lleva su SUV eléctrico a las pistas del Cerro Catedral

La automotriz decidió exhibir algunas de sus unidades e instaló puntos de carga para promover la movilidad eléctrica en la Patagonia

Volvo refuerza durante esta temporada de invierno su presencia en Bariloche, uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia argentina. La compañía mantiene desde junio una alianza con Pire-Hue, hotel ubicado sobre las pistas del Cerro Catedral, donde busca acercar su propuesta de movilidad y el universo de la marca a los visitantes.

Como parte de la iniciativa, una unidad del Volvo EX30 se encuentra exhibida en el ingreso del establecimiento, mientras que dos unidades del SUV 100% eléctrico están disponibles de manera permanente para los huéspedes premium. La gestión y coordinación de estos vehículos está a cargo del propio hotel.

La estrategia también contempla el desarrollo de infraestructura para acompañar el uso de vehículos eléctricos. En este sentido, Volvo instaló puntos de carga en distintos sectores de Bariloche, con el objetivo de facilitar la movilidad eléctrica y ampliar las alternativas disponibles para quienes utilizan este tipo de vehículos en el destino.

Volvo eligió el hotel Pire-Hue en Bariloche para mostrar algunas de sus unidades.

La presencia de la marca se extiende además a otros momentos de la estadía. Los huéspedes reciben un pack de bienvenida con chocolates en sus habitaciones, una acción que busca sumar nuevos puntos de contacto con Volvo más allá de la experiencia de conducción.

La propuesta se apoya en atributos que la automotriz asocia con su identidad, como el diseño escandinavo, la innovación, la tecnología y el confort, en un entorno donde la naturaleza y la actividad de montaña tienen un papel central.

Volvo preparó una experiencia vinculada al Cerro Catedral en Bariloche

Pire-Hue está ubicado sobre las pistas del Cerro Catedral y es el único hotel del centro de esquí que funciona bajo la modalidad ski in & ski out, lo que permite a sus huéspedes acceder directamente a los medios de elevación desde las instalaciones.

Los fanáticos del Ski pudieron conocer las propuestas de Volvo en Bariloche.

El establecimiento combina arquitectura de estilo patagónico, gastronomía regional y propuestas de bienestar. Entre sus servicios se encuentran un spa con pileta climatizada in & out, sauna y sala de masajes, además de diferentes espacios gastronómicos.

La oferta incluye Sur Bistro, una chimenea con cordero patagónico a la vista y sectores de bar y happy hour al aire libre, junto con habitaciones con vistas a la montaña.

Desde Volvo destacaron que Bariloche representa un destino estratégico para la compañía y que la alianza permite presentar la marca desde una perspectiva diferente, combinando movilidad, diseño y confort. La elección de Pire-Hue responde, según la empresa, a la afinidad entre ambas propuestas y a valores vinculados con la calidad, el confort y la conexión con la naturaleza.

El hotel Pire-Hue está ubicado sobre las pistas del Cerro Catedral, en Bariloche, Argentina.

En este marco, desde la firma señalaron: "Bariloche es un destino estratégico para Volvo y un escenario que nos permite acercar la marca a nuestros clientes desde un lugar diferente. Esta temporada buscamos reforzar nuestra presencia, a través de la alianza con Pire-Hue, en un entorno que comparte muchos de los valores que representan a Volvo y nos permite generar experiencias que integran movilidad, diseño y confort".

Volvo y su estrategia de movilidad

Fundada en 1927 en Gotemburgo, Suecia, Volvo Cars desarrolla vehículos premium con foco en seguridad, innovación y diseño escandinavo. En los últimos años, la compañía avanzó además con la electrificación de su gama y el desarrollo de tecnologías orientadas a una movilidad más sostenible y segura.

En Argentina, la marca comercializa distintos modelos de su portfolio premium, con una propuesta centrada en tecnología, confort, seguridad y desempeño. La compañía busca posicionarse en el segmento de alta gama mientras profundiza la incorporación de alternativas electrificadas a su oferta.