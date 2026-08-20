Binance anunció el lanzamiento de Lite Loan, un nuevo producto de financiación respaldado por criptomonedas que permite a los usuarios elegibles depositar Bitcoin como garantía y solicitar hasta 1.000 USDT.

A diferencia de los otros productos cripto tradicionales, Lite Loan no tiene riesgo de liquidación por fluctuaciones de precio durante el plazo inicial de 30 días, lo que elimina la preocupación por la volatilidad del mercado y permite a los usuarios solicitarlo con confianza sin tener que vigilar constantemente el precio de Bitcoin durante ese período.

Si el monto no se reembolsa al final de los 30 días, los usuarios pueden mantenerlo en mora hasta por un período adicional de 30 días. Durante este período de mora, se aplicarán cargos por intereses y el riesgo de liquidación por precio estándar (la garantía puede liquidarse si se superan los umbrales de relación entre el monto solicitado y su valor actualizado). Si el valor solicitado sigue pendiente después de este período adicional de 30 días, la garantía se liquidará para el reembolso.

Los usuarios también pueden aportar como garantía para Lite Loan el BTC que ya tengan suscrito en productos Simple Earn Flexible, lo que les permite seguir obteniendo rendimientos de Simple Earn mientras acceden a liquidez.

Lite Loan refleja el enfoque continuo de Binance en la utilidad práctica de los activos digitales, ofreciendo a los usuarios una forma sencilla de acceder a liquidez sin vender su Bitcoin. Los USDT obtenidos pueden usarse de inmediato para operar y, en los mercados compatibles, para pagos a través de Binance Pay.

El lanzamiento llega mientras una nueva investigación de Ledn destaca una demanda no satisfecha de solicitudes de financiación respaldadas por criptomonedas. En el estudio, el 88% de los holders de cripto encuestados afirmó que consideraría pedir este tipo de servicios contra sus activos digitales, mientras que solo el 14% lo hace actualmente, lo que sugiere una brecha significativa entre el interés y la adopción. La investigación también encontró que las barreras para la adopción se centran menos en el conocimiento del producto y más en la confianza, incluidas las preocupaciones por la volatilidad y el riesgo de liquidación.

"Lite Loan está diseñado para los usuarios que quieren acceder a liquidez sin la complejidad que suele acompañar a los préstamos cripto", declaró Jeff Li, Vicepresidente de Producto de Binance. "A medida que Binance continúa evolucionando hacia una súper app financiera, nos enfocamos en alinear nuestros productos con la forma en que las personas realmente usan sus activos digitales, ya sea para operar, gastar o gestionar su flujo de caja."

Lite Loan ya está disponible para los usuarios elegibles de Binance, con una experiencia fluida en web y en la app diseñada para facilitar su uso. Lite Loan cuenta con precios claros y transparentes, con una tarifa de servicio promocional por tiempo limitado del 0,3% por procesamiento, antes de regresar a la tarifa de servicio estándar del 1%.

Aviso legal: Los precios de los activos digitales están sujetos a un alto riesgo de mercado y a una elevada volatilidad de precios. El valor de tu garantía puede bajar o subir, y es posible que no recuperes el importe invertido. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión y Binance no se hace responsable de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. La garantía no estará sujeta a liquidación por fluctuaciones de precio durante el plazo del préstamo. Tras el vencimiento del plazo del préstamo, la garantía puede estar sujeta a liquidación si la relación préstamo-valor alcanza o supera el umbral de liquidación aplicable, o si el reembolso se retrasa más allá del período de mora aplicable. La TAE es una estimación de las recompensas que ganarás en criptomonedas durante el período seleccionado. No muestra los rendimientos/retornos reales ni previstos en ninguna moneda fiat. La TAE se ajusta diariamente y las recompensas estimadas pueden diferir de las recompensas reales generadas. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulta nuestros Términos de Uso y la Advertencia de Riesgo.