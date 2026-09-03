El arte de la restauración

Fontenla fue nuevamente elegido para poner en valor el icónico mobiliario de todas las habitaciones y áreas principales de Faena Buenos Aires

Desde su apertura en 2004, Faena Buenos Aires, concebido por Alan Faena en colaboración con el diseñador francés Philippe Starck, ha redefinido la experiencia del viaje y una nueva forma de habitar la ciudad, integrando arte, cultura, entretenimiento, arquitectura y tecnología de vanguardia en una propuesta única.

Este año 2026, Fontenla fue elegida para llevar a cabo la restauración y puesta en valor del mobiliario de todas las habitaciones y áreas destacadas del hotel. El desafío del equipo de artesanos y técnicos de Fontenla radica en devolverle el esplendor original a cada pieza, respetando rigurosamente las líneas, materialidades y la visión disruptiva del diseño original.

Faena Hotel, un hito de la arquitectura hotelera y el lujo en Puerto Madero

Este oasis urbano, creado para transformar la experiencia de vivir una gran metrópolis, reúne algunos de los espacios más emblemáticos y vibrantes de Buenos Aires, entre ellos El Mercado, Bistro Sur, The Library Lounge, El Cabaret y Faena Spa. El distrito Faena también incluye desarrollos residenciales como Faena Aleph Residences, diseñado por Foster+Partners, Las Porteñas y la restauración del histórico edificio Los Molinos, de principios del siglo XX, hoy sede de Faena Art Center.

Fontenla se hará cargo de la puesta en valor del mobiliario de habitaciones y otras áreas de Faena Buenos Aires.

A lo largo de más de dos décadas, Faena Buenos Aires ha impulsado una profunda revitalización cultural, artística y urbana del barrio de Puerto Madero. Lo que alguna vez fue un puerto abandonado se transformó en uno de los desarrollos inmobiliarios más ambiciosos de Latinoamérica y en un distrito que establece nuevos estándares de excelencia, diseño y calidad de vida, donde el arte y la cultura forman parte de la experiencia cotidiana.

El sello de calidad de Fontenla nuevamente en el Faena

El Faena Hotel, símbolo de lujo y diseño, confió nuevamente en la experiencia de Fontenla para este minucioso proceso de restauración del mismo mobiliario que había fabricado hace 22 años. El equipamiento del hotel, reconocido por una estética que fusiona el rojo imperial, los dorados y el cuero, demandan un nivel de detalle que solo la alta ebanistería puede garantizar.

"Para Fontenla es un orgullo y una enorme responsabilidad que nos encomienden la restauración de un patrimonio de diseño tan importante. No se trata solo de reparar, sino de conservar la mística de un hotel que es una obra de arte en sí mismo", destacó Roberto Fontenla, presidente de la firma.

Fontenla restaurará el mismo mobiliario que fabricó hace 22 años para el lujoso hotel.

Este proyecto consolida a Fontenla no solo como el principal fabricante y desarrollador de proyectos hoteleros premium del país, sino también como el taller de restauración de alta gama más confiable de la región, capaz de certificar la calidad y el estándar internacional que exigen las grandes marcas globales de diseño.