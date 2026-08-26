Binance Blockchain Week 2026 regresa a Asia, con el foco puesto en la evolución de las finanzas

El esperado encuentro insignia de la industria de las criptomonedas desembarca en Tailandia los días 28 y 29 de noviembre próximos

Binance, el ecosistema global líder de blockchain detrás del exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de trading, anunció Binance Blockchain Week Bangkok 2026 (Edición Asia), que se celebrará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), en el corazón de Bangkok, Tailandia.

Tras sus ediciones en Singapur, Estambul, París y Dubái, el evento insignia del grupo Binance regresa a Asia en un momento clave: a medida que las infraestructuras de las finanzas tradicionales y las criptomonedas convergen cada vez más, Bangkok emerge como el epicentro de la infraestructura que conecta ambos mundos. Durante dos días, miles de builders, inversores institucionales, líderes fintech y responsables de políticas públicas se reunirán para definir qué viene después para los activos digitales.

¿Por qué Bangkok y por qué ahora?: Asia escribe el próximo capítulo

Asia ha liderado durante mucho tiempo la innovación y la adopción cripto, y el mercado dinámico y orientado al futuro de Tailandia convierte a Bangkok en el escenario perfecto para esta edición exclusiva en Asia. Con una comunidad de desarrolladores en auge, una creciente participación minorista e institucional, y un entorno regulatorio cada vez más progresista, la región está ayudando a escribir el próximo capítulo de las finanzas, donde los bancos, las redes de pago y los activos digitales ya no operan en silos.

"Asia es donde se construirá y utilizará a escala la próxima fase de convergencia entre TradFi y cripto", afirmó Richard Teng, Co-CEO de Binance. "BBW Bangkok 2026 permitirá a la industria poner a prueba que puede escalar de manera responsable. A medida que las instituciones se involucran más profundamente y con la rápida convergencia entre las finanzas tradicionales y los activos digitales, nos enfocaremos en avances prácticos: protecciones más sólidas para los usuarios, estándares más claros y utilidad real. Este evento mostrará cómo Binance está evolucionando de una plataforma de trading a una superapp financiera que conecta ambos mundos."

EVOLVE: el tema de 2026

El tema de Binance Blockchain Week Bangkok 2026 (Edición Asia) es EVOLVE, reflejando la maduración de la industria en 2026. Se esperan análisis profundos sobre las tendencias que están definiendo 2026: la creciente presencia institucional de Bitcoin, las stablecoins como infraestructura de pagos, la evolución institucional de DeFi, la tokenización de activos del mundo real, las acciones tokenizadas, los pagos transfronterizos, la integración de IA y los marcos regulatorios que permiten una escala responsable.

Yi He, Co-CEO y cofundadora de Binance, agregó: "La próxima ola de adopción de activos digitales, el camino hacia los 3.000 millones, estará determinada por el acceso, la educación y productos que ofrezcan una utilidad significativa en la vida cotidiana. En BBW Bangkok 2026, examinaremos las tendencias que impulsan la adopción y exploraremos qué necesita hacer la industria para que los activos digitales sean más accesibles, confiables y relevantes para una audiencia más amplia, al tiempo que ofrecen la sofisticación que demandan los actores institucionales. La adopción crece cuando la tecnología se vuelve lo suficientemente simple y fluida como para integrarse de forma natural en la vida diaria, ya sea para realizar pagos transfronterizos, acceder a valores tokenizados o gestionar portafolios digitales."

Edición Asia: voces clave de Binance

El escenario recibirá a destacados expertos de la industria del mundo cripto global y más allá. Entre las principales voces de Binance que se espera participen se encuentran: Richard Teng (Co-CEO), Yi He (Co-CEO y cofundadora), Eowyn Chen (Chief Marketing Officer interina), SB Seker (Head of APAC), Catherine Chen (Head of Binance VIP & Institutional) y Thomas Gregory (Vice President of Payments & Fiat).

SB Seker, Head of APAC en Binance, señaló: "Lo más interesante que está ocurriendo en Asia no es solo la escala de la adopción, sino que estamos viendo modelos viables de cómo opera cripto bajo una regulación clara. Diferentes jurisdicciones avanzan a distintas velocidades, probando distintos enfoques, y BBW Bangkok 2026 ofrece un espacio para analizar qué respalda la protección del consumidor, la integridad del mercado y una infraestructura que funcione a escala."

La comunidad en el centro

Binance Blockchain Week se consolida como el encuentro insignia de la marca, la cúspide de sus más de 1.500 eventos globales, donde las mentes más brillantes de la industria se unen para dar forma al futuro de Web3. Desde diálogos gubernamentales de alto nivel hasta la participación de comunidades de base, el evento conecta todos los rincones del ecosistema, poniendo énfasis en la educación, la concientización práctica sobre riesgos y las salvaguardas que escalan junto con la adopción.