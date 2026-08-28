La principal criptomoneda registró una de sus mayores subas semanales desde 2020. Cuáles son los factores que explican el movimiento

Bitcoin protagonizó uno de sus movimientos semanales más extraordinarios desde 2020. La criptomoneda acumuló una suba del 24,8% en apenas siete días, una variación que, según Binance Research, se ubica dentro del 1% de los mayores movimientos semanales registrados por BTC en los últimos seis años.

El dato no solo sorprende por su magnitud. También resulta relevante por la combinación de factores que estuvo detrás del rally y porque permite observar qué condiciones podrían sostenerlo en las próximas semanas.

Por qué Bitcoin volvió a subir con fuerza

De acuerdo con el análisis de Binance Research, el movimiento comenzó cuando el Tesoro de Estados Unidos duplicó inesperadamente las recompras de deuda en el tramo largo de la curva, después de que el rendimiento del bono a 30 años alcanzara el 5,34%.

Los mercados interpretaron la decisión como una respuesta frente al estrés que atravesaba el mercado de bonos. Al mismo tiempo, algunos datos de empleo más débiles redujeron el margen de maniobra de la Reserva Federal para mantener una política monetaria más dura frente a la inflación.

El resultado fue un cambio en las expectativas de los inversores: la presión comenzó a desplazarse desde los rendimientos hacia el dólar, un escenario que históricamente resulta favorable para activos sin rendimiento como Bitcoin.

BTC suele beneficiarse de un dólar más débil y de menores retornos reales esperados sobre el efectivo y los bonos. Pero el contexto macro fue apenas una parte de la explicación.

ETF y liquidación de posiciones cortas aceleraron el rally

Bitcoin llegaba además de varios meses operando por debajo de su media móvil de 200 días y de niveles considerados relevantes para su costo base, mientras el volumen del mercado spot permanecía cerca de mínimos de varios años.

Cuando regresó la demanda, el movimiento se aceleró rápidamente.

Los ETF de Bitcoin recibieron u$s1.920 millones durante la semana, su mejor registro en diez meses. A esto se sumó la liquidación de u$s2.700 millones en posiciones cortas, un récord que contribuyó a potenciar la velocidad de la recuperación.

Sin embargo, para Binance Research hay un dato especialmente importante: la demanda spot y la de mercados perpetuos se volvieron positivas de manera simultánea por primera vez desde el máximo del 25 de octubre.

Esto indica que el avance no estuvo explicado únicamente por un short squeeze. Hubo compradores ingresando tanto en el mercado spot como en el de derivados.

Una suba poco habitual incluso para Bitcoin

Binance Research calificó el movimiento como una variación de 2,5 sigma, lo que coloca al avance del 24,8% dentro del 1% de las mayores subas semanales de Bitcoin desde 2020.

En términos simples, una ganancia de este tamaño es poco frecuente incluso para una criptomoneda acostumbrada a movimientos bruscos.

El análisis también encuentra un antecedente favorable: en los siete episodios comparables anteriores, Bitcoin cotizó más alto un mes después. En seis de esos siete casos, además, volvió a estar por encima de su nivel inicial dos meses después, con una ganancia promedio de 18,3% a dos meses.

Eso no significa que el comportamiento vaya a repetirse necesariamente, pero sí ofrece un antecedente que los inversores tendrán en cuenta.

El próximo desafío: sostener la demanda

El problema ahora es que una parte importante de las posiciones bajistas ya fue eliminada. Por eso, Bitcoin cuenta con menos combustible proveniente de nuevas liquidaciones de cortos.

La sostenibilidad del rally dependerá cada vez más de que continúe la demanda genuina en el mercado spot y en los ETF.

Si las entradas de capital se mantienen durante varias semanas, sería una señal de que el movimiento trascendió el short squeeze inicial y podría estar reflejando una mejora más duradera del sentimiento hacia las criptomonedas.

Por el contrario, después de una suba tan rápida, Binance Research advierte que siguen siendo probables fuertes oscilaciones y retrocesos.

Qué mirar ahora para saber si el rally continúa

Bitcoin mantiene una fuerte sensibilidad frente a las condiciones de liquidez, los rendimientos reales y la evolución del dólar. Por eso, los próximos datos macroeconómicos serán determinantes.

Entre los eventos a seguir aparecen las declaraciones del presidente de la Fed, Warsh, en Jackson Hole, que podrían aportar señales sobre el rumbo de la política monetaria. También serán relevantes los próximos datos de empleo y de inflación antes de la reunión del FOMC de septiembre.

En el plano técnico, otro dato relevante es que BTC consiguió superar su media móvil de 200 días, ubicada en torno a los u$s69.000. El movimiento mejora la estructura del mercado y puede contribuir a recomponer la confianza de los inversores.

De todos modos, para confirmar un ciclo alcista más amplio será necesario que la demanda spot persista y que aumenten tanto la liquidez como la participación del resto del mercado.

Bitcoin recuperó terreno frente a las acciones

El movimiento también permitió a Bitcoin revertir rápidamente parte del rezago que había acumulado frente a las acciones durante buena parte del año.

Según Binance Research, BTC consiguió borrar aproximadamente tres meses de underperformance relativa frente a las acciones en apenas 72 horas.

El fenómeno vuelve a mostrar una de las características centrales de Bitcoin: puede permanecer rezagado durante períodos prolongados y recuperar terreno en cuestión de días cuando cambia el escenario de liquidez.

Además, su correlación con el Nasdaq se debilitó durante este año, lo que abre la posibilidad de que Bitcoin funcione como un activo de diversificación frente a un mercado accionario particularmente impulsado por las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

El informe Half-Year 2026 de Binance Research ya había planteado que Bitcoin podía encontrarse dentro de una ventana plausible —aunque todavía no confirmada— de formación de piso hacia el cuarto trimestre.

Por ahora, el fuerte rebote constituye una señal positiva, pero la prueba decisiva será si la demanda consigue mantenerse una vez que desaparezca el impulso generado por las liquidaciones de posiciones cortas.