La entidad bancaria destaca tasas desde 18% en pesos y 5% en dólares para inversiones productivas: maquinaria, camiones y productos sustentables

El Banco Nación reafirma su rol como entidad líder para el sector agropecuario argentino, con una cartera que alcanza aproximadamente los $4,5 billones de saldo, lo que representa un crecimiento de más de 55% respecto de diciembre de 2025, posicionándose como el segmento de mayor expansión dentro de la entidad.

Este desempeño explica cerca del 30% de la cartera total del Banco y refleja una estrategia sostenida de acompañamiento al sector productivo. Actualmente, más del 80% de la cartera agropecuaria cuenta con asistencia crediticia, frente a niveles del 50% al 60% registrados años atrás.

En lo que va de 2026 las altas de préstamos ya superan los $4 billones, mientras que en 2025 otorgaron más de $3,7 billones al sector, un 70% más que en 2024.

Esa dinámica se explica por la fuerte presencia del Banco en las principales exposiciones del agro —Expoagro, Agroactiva, Agronea y Expo Rural—, que permitió alcanzar un récord de financiamiento por más de $1,1 billones, destinado a más de 4.000 clientes con las tasas más competitivas del mercado, desde 18% en pesos.

En esa línea la entidad reafirma alianza con el sector agroindustrial mediante la extensión de las condiciones especiales de financiamiento presentadas en Expoagro y Agroactiva, atendiendo una demanda concreta del sector, con tasas mínimas que se destacan en 18% en pesos para maquinaria agropecuaria y 5% en USD para inversiones a 60 meses, con 18 meses de gracia, para productores ganaderos, entre otras ofertas.

En paralelo, las soluciones digitales del Banco continúan adaptándose a las demandas del campo. AgroNación Préstamos, la alternativa 100% digital y en dólares para productores y proveedores agropecuarios, alcanzando una adhesión de más de 1.600 clientes por u$s200 millones en operaciones.

Por su parte, AgroNación Tarjeta —que ofrece financiamiento mediante medios de pago de hasta 36 meses— financió en el año más de $1,1 billones, con un crecimiento del 66% interanual, apoyada en más de 1.000 convenios vigentes con empresas proveedoras y especialmente utilizada para la compra de insumos.

Este desempeño reafirma la posición del Banco Nación, como líder en el financiamiento a empresas, con una participación del 20% del mercado a julio de 2026. Su oferta crediticia alcanza una amplia variedad de destinos, entre los que se destacan: maquinaria agrícola (nueva y usada), camiones y utilitarios, maquinaria para riego, implementos agrícolas y tecnología aplicada al agro, capital de trabajo e inversión, productos sustentables, entre otros.

Asimismo, mantiene una red de convenios en permanente expansión, con más de 1.280 convenios activos para maquinaria nacional nueva en pesos, más de 830 vinculados a las acciones comerciales 2026 y más de 640 asociados a AgroNación Préstamos.

A ello se suma BNA Conecta, el Marketplace que reúne más de 21.500 empresas y permite acceder a productos, insumos y maquinaria con financiamiento mediante tarjetas AgroNación, PymeNación y líneas de crédito.