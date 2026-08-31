La jornada gratuita de Arcos Dorados reunió a especialistas para brindar herramientas concretas de empleabilidad, con el objetivo de acompañar a jóvenes

Arcos Dorados, la compañía que opera la marca McDonald's en 20 países de América Latina y el Caribe, presentó una nueva edición de "Desbloqueá tu Futuro", una jornada gratuita de charlas destinada a jóvenes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral.

El encuentro se realizó el jueves 27 de agosto en el Centro Comunitario del Barrio Padre Mugica, y forma parte de las iniciativas que la compañía impulsa para promover la empleabilidad juvenil. La propuesta se enmarca en MCampus, la plataforma gratuita de formación de Hamburger University (la Universidad Corporativa de McDonald's), y ofrecerá herramientas prácticas para fortalecer habilidades cada vez más valoradas en el mercado laboral.

Charlas para impulsar el primer empleo

Durante la jornada, especialistas y referentes compartieron experiencias y consejos para afrontar los desafíos del primer empleo. Fer Niizawa abrió el encuentro con una charla sobre Marca Personal, enfocada en cómo identificar fortalezas y diferenciarse en un proceso de selección. Luego, Alejandra Darvique, consultora en Recursos Humanos y coach, brindó herramientas para prepararse para una primera entrevista laboral.

A continuación, Daniela Viola, Analista de Negocio Responsable en BBVA en Argentina, compartió herramientas de educación financiera para aprender a administrar los ingresos y desarrollar hábitos de ahorro. La jornada fue conducida por la periodista Paula García, quien además entrevistó a Yermina Benítez, franquiciada del McDonald's del Barrio Padre Mugica, quien contó su recorrido desde sus comienzos en la compañía hasta su rol actual.

"Sabemos que dar los primeros pasos en el mundo laboral puede ser un desafío. Por eso, desde Arcos Dorados buscamos acompañar a los jóvenes en ese momento, acercándoles herramientas y experiencias que les permitan ganar confianza, reconocer sus habilidades y prepararse para las oportunidades que vienen. Desbloqueá tu Futuro nace con ese propósito: ayudarlos a construir su propio camino profesional", destacó Diego Grieco, Gerente de People & Culture de Arcos Dorados Argentina.

Principal empleador de jóvenes en Argentina

Arcos Dorados es el principal empleador de jóvenes en Argentina. Actualmente emplea a más de 16.500 colaboradores, y el 85% tiene entre 16 y 25 años.

Desde la empresa se impulsa el desarrollo de habilidades que acompañen el crecimiento profesional de las nuevas generaciones, brindando oportunidades de aprendizaje, capacitación y desarrollo desde el primer empleo. Este compromiso fue reconocido por Great Place to Work®, que distinguió a McDonald's como la mejor empresa para trabajar en Argentina, destacando su cultura organizacional, las oportunidades de crecimiento y el desarrollo que ofrece a sus colaboradores.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas. La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com.

Contacto de prensa – Edelman: arcosdorados@edelman.com