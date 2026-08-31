Binance presentó Agent OS , una plataforma para desarrolladores y una capa de acceso estandarizada que conecta aplicaciones de IA con las capacidades de trading, datos de mercado, wallet, pagos y herramientas on-chain de Binance en los mercados cripto y tradicionales.

Desarrollado como parte de Binance Intelligence, la iniciativa estratégica del mayor exchange de criptomonedas del mundo para productos y experiencias impulsados por IA, Agent OS ofrece a los desarrolladores de IA, desarrolladores fintech y equipos de trading cuantitativo una base controlada para crear aplicaciones y agentes que interactúen con la infraestructura financiera de Binance. La plataforma admite tanto integraciones listas para usar como los propios agentes de IA de los usuarios.

A través de herramientas de IA compatibles, como ChatGPT, Claude Code, Codex y Cursor, los usuarios pueden autorizar a los agentes a acceder a datos de mercado, consultar información de cuentas y realizar actividades de trading compatibles, sujetas a los permisos y límites que configuren. Los usuarios también pueden asignar cada agente a una subcuenta dedicada para separar fondos y actividad de trading.

"Binance Agent OS aborda la fragmentación que enfrentan los desarrolladores al crear aplicaciones de finanzas agénticas en los mercados cripto y tradicionales", afirmó Jeff Li, VP de Producto en Binance. "Ofrece a todos, desde desarrolladores hasta traders cuantitativos, los datos confiables, la infraestructura de baja latencia y las interfaces estandarizadas que necesitan para desplegar estrategias impulsadas por IA."

Una capa estandarizada para desarrolladores

Binance presenta Agent OS para conectar aplicaciones de IA con infraestructura financiera.

Agent OS reúne las APIs de Binance, Binance Wallet Agentic Hub , Binance x402 (pagos programables), Binance Skill Hub y el soporte recientemente incorporado para el Model Context Protocol (MCP). En conjunto, estas capacidades brindan a los desarrolladores los componentes que necesitan para crear aplicaciones financieras conectadas y agentes de IA.

MCP es un estándar abierto que permite que aplicaciones de IA compatibles se conecten y utilicen herramientas externas. Su integración en Agent OS ofrece a desarrolladores y socios una forma estandarizada de conectar sus aplicaciones y agentes con Binance, reduciendo la necesidad de crear integraciones separadas para cada producto o caso de uso.

Acceso controlado por el usuario

Binance presenta Agent OS para conectar aplicaciones de IA con infraestructura financiera.

Los permisos controlados por el usuario determinan qué datos de Binance y qué capacidades de trading estarán disponibles para un agente de IA. Binance puede monitorear la actividad de trading resultante, incluidas las órdenes, pero no el flujo de trabajo general ni el razonamiento del agente, que se ejecutan dentro de la aplicación de IA seleccionada por el usuario.

La implementación inicial de MCP de Binance permite que aplicaciones de IA compatibles accedan a datos de mercado, consulten información de cuenta en modo de solo lectura y ejecuten operaciones. A través del servidor MCP, los usuarios pueden asignar un agente a una subcuenta dedicada, configurar sus permisos y revocar el acceso en cualquier momento.

Los agentes pueden consultar saldos, información de portafolio e historial de transacciones de una subcuenta designada, así como información de saldo y portafolio de la cuenta principal del usuario. No pueden acceder a información personal de la cuenta no relacionada con trading, incluido el correo electrónico o los datos de KYC.

Binance monitorea y aplica los controles correspondientes a la actividad de trading iniciada a través de la plataforma, incluidas las órdenes resultantes. Las fuentes externas de información del agente, su interpretación y su toma de decisiones se gestionan dentro de la aplicación de IA seleccionada por el usuario y no son visibles para Binance.

Más información sobre Agent OS aquí: https://binance.com/agent-os

Los clientes compatibles que admiten MCP sobre Streamable HTTP pueden conectarse usando: https://agent.binance.com/mcp/agentic

Las instrucciones detalladas de configuración están disponibles en la documentación del servidor MCP de Binance: https://developers.binance.com/en/docs/agent-native/mcp-server

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