Hilton Pilar celebra septiembre con una agenda de experiencias para disfrutar y desconectar

El hotel invita a vivir una selección de propuestas que combinan música, gastronomía, bienestar y entretenimiento, en un entorno natural

Este mes, el hotel invita a vivir una selección de propuestas que combinan música, gastronomía, bienestar y entretenimiento, en un entorno natural pensado para compartir y disfrutar de momentos especiales.

Noche Encantada: Cocktail & Show | 12 de septiembre

Una velada que llevará al público a un mundo de fantasía a través de las grandes bandas sonoras del cine de animación familiar, interpretadas por voces del Teatro Colón.

La propuesta comienza con un cocktail y continúa con una gala protagonizada por cuatro solistas y una banda en vivo de cuatro músicos, acompañada por proyecciones, iluminación y vestuario de época, en una puesta especialmente diseñada para convertir la noche en una experiencia inmersiva.

Quienes quieran extender la experiencia podrán sumar alojamiento con un 25% OFF.

Wellness Weekend | 26 y 27 de septiembre

Dos días para desconectar del ritmo cotidiano y volver a conectar con uno mismo. En el entorno natural, la propuesta combina movimiento, descanso y recuperación, con actividades como social running y caminatas al aire libre, yoga, mindfulness, meditación guiada con cuencos, stretching, crioterapia y botas de compresión.

Los participantes podrán disfrutar de Eforea Spa, la piscina climatizada, actividades recreativas y paseos en bicicleta guiados, en un entorno pensado para bajar el ritmo y disfrutar del presente.

Los participantes podrán disfrutar de Eforea Spa

El programa incluye una noche de alojamiento, desayuno en Restaurant Leonforte, early check-in a las 12 h y late check-out a las 16 h, además de todas las actividades previstas.

La propuesta contará con la participación de Camila Ramallo, de I Love Runn; Silvia Quiroga; Alfa Humans y VodderLab. Cada participante recibirá además un regalo de Lidherma.

Fuegos & Vino: Sabores de España | 26 de septiembre

La Hacienda Grill presenta la 4.ª edición de Fuegos & Vino, una experiencia gastronómica que propone recorrer España a través del fuego, sus productos y sus tradiciones.

Del norte atlántico a las barras del sur, cada región guarda un producto, una técnica y una manera particular de reunirse alrededor de la mesa. En La Hacienda, ese viaje se construye a través de un elemento tan primitivo como genuino: el fuego.

Una noche la protagonista será la Paella Nómada de pescados y mariscos cocinada a fuego vivo

Las brasas, el hierro y el humo de la leña serán el hilo conductor de un recorrido por las tabernas, las costas y las tradiciones ibéricas.

El Chef Ejecutivo Ezequiel Penzo recibe a Sebastián Penelo, de NómadaFuegos, para una noche cuyo protagonista será una Paella Nómada de pescados y mariscos cocinada a fuego vivo.

El menú recorre tapas, mar y dehesa y clásicos españoles, acompañado por una selección de Bodega Salentein.

Quienes quieran completar la experiencia podrán sumar alojamiento con un 20% OFF.

Festival de Primavera by Chiquito | 27 de septiembre

Una tarde de circo, magia, humor y diversión para toda la familia. Chiquito, bailarines, artistas de circo, títeres y personajes como la Abejita, Capibara y los superhéroes serán protagonistas de una propuesta de dos horas pensada para disfrutar juntos.

Habrá una tarde de circo, magia, humor y diversión para toda la familia

La tarde comienza con una recepción y merienda, acompañada por artistas itinerantes, juegos y actividades participativas, para luego dar paso a un gran show con acrobacias, magia, humor, títeres y un divertido entrenamiento de superhéroes.

Septiembre para vivir Hilton Pilar

Con una agenda que recorre distintos universos —desde la fantasía de una gala lírica hasta el bienestar, el entretenimiento familiar y la gastronomía alrededor del fuego—, Hilton Pilar propone escaparse de la rutina, descubrir nuevas experiencias y disfrutar del entorno natural de Pilar.

Hilton Pilar propone escaparse de la rutina, descubrir nuevas experiencias y disfrutar de un entorno natural

Más información y reservas: https://www.hiltonpilar.ar/tienda-online

WhatsApp: +54 9 11 5764-6552

Sitio Web: www.hiltonpilar.ar Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires

Teléfono (0230) 437 2900