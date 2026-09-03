Hilton Pilar celebra septiembre con una agenda de experiencias para disfrutar y desconectar
Este mes, el hotel invita a vivir una selección de propuestas que combinan música, gastronomía, bienestar y entretenimiento, en un entorno natural pensado para compartir y disfrutar de momentos especiales.
Noche Encantada: Cocktail & Show | 12 de septiembre
Una velada que llevará al público a un mundo de fantasía a través de las grandes bandas sonoras del cine de animación familiar, interpretadas por voces del Teatro Colón.
La propuesta comienza con un cocktail y continúa con una gala protagonizada por cuatro solistas y una banda en vivo de cuatro músicos, acompañada por proyecciones, iluminación y vestuario de época, en una puesta especialmente diseñada para convertir la noche en una experiencia inmersiva.
Quienes quieran extender la experiencia podrán sumar alojamiento con un 25% OFF.
Wellness Weekend | 26 y 27 de septiembre
Dos días para desconectar del ritmo cotidiano y volver a conectar con uno mismo. En el entorno natural, la propuesta combina movimiento, descanso y recuperación, con actividades como social running y caminatas al aire libre, yoga, mindfulness, meditación guiada con cuencos, stretching, crioterapia y botas de compresión.
Los participantes podrán disfrutar de Eforea Spa, la piscina climatizada, actividades recreativas y paseos en bicicleta guiados, en un entorno pensado para bajar el ritmo y disfrutar del presente.
El programa incluye una noche de alojamiento, desayuno en Restaurant Leonforte, early check-in a las 12 h y late check-out a las 16 h, además de todas las actividades previstas.
La propuesta contará con la participación de Camila Ramallo, de I Love Runn; Silvia Quiroga; Alfa Humans y VodderLab. Cada participante recibirá además un regalo de Lidherma.
Fuegos & Vino: Sabores de España | 26 de septiembre
La Hacienda Grill presenta la 4.ª edición de Fuegos & Vino, una experiencia gastronómica que propone recorrer España a través del fuego, sus productos y sus tradiciones.
Del norte atlántico a las barras del sur, cada región guarda un producto, una técnica y una manera particular de reunirse alrededor de la mesa. En La Hacienda, ese viaje se construye a través de un elemento tan primitivo como genuino: el fuego.
Las brasas, el hierro y el humo de la leña serán el hilo conductor de un recorrido por las tabernas, las costas y las tradiciones ibéricas.
El Chef Ejecutivo Ezequiel Penzo recibe a Sebastián Penelo, de NómadaFuegos, para una noche cuyo protagonista será una Paella Nómada de pescados y mariscos cocinada a fuego vivo.
El menú recorre tapas, mar y dehesa y clásicos españoles, acompañado por una selección de Bodega Salentein.
Quienes quieran completar la experiencia podrán sumar alojamiento con un 20% OFF.
Festival de Primavera by Chiquito | 27 de septiembre
Una tarde de circo, magia, humor y diversión para toda la familia. Chiquito, bailarines, artistas de circo, títeres y personajes como la Abejita, Capibara y los superhéroes serán protagonistas de una propuesta de dos horas pensada para disfrutar juntos.
La tarde comienza con una recepción y merienda, acompañada por artistas itinerantes, juegos y actividades participativas, para luego dar paso a un gran show con acrobacias, magia, humor, títeres y un divertido entrenamiento de superhéroes.
Septiembre para vivir Hilton Pilar
Con una agenda que recorre distintos universos —desde la fantasía de una gala lírica hasta el bienestar, el entretenimiento familiar y la gastronomía alrededor del fuego—, Hilton Pilar propone escaparse de la rutina, descubrir nuevas experiencias y disfrutar del entorno natural de Pilar.
Más información y reservas: https://www.hiltonpilar.ar/tienda-online
WhatsApp: +54 9 11 5764-6552
Sitio Web: www.hiltonpilar.ar Ruta 8, km 60.5 – Pilar, Buenos Aires
Teléfono (0230) 437 2900