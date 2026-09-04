Banco Ciudad subasta departamentos por 32.000 dólares en Retiro y otros barrios

La iniciativa contempla departamentos de hasta 3 ambisntes, una casa con local comercial y un local con construcción en Palermo y otros barrios porteños

El Banco Ciudad anuncia una nueva subasta de inmuebles con herencias vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, una vivienda unifamiliar con local comercial y un terreno urbano con construcción, ubicados en los barrios de Palermo, Monte Castro, La Boca, Retiro, Recoleta y Balvanera.

En total, son seis propiedades que se rematarán el 18 de septiembre, desde las 10, de manera online, a través de la plataforma https://subastas.bancociudad.com.ar/.

Esta subasta presenta propiedades con precios de base que van desde los u$s2.160 para un departamento de dos ambientes en el barrio de La Boca y otro de un ambiente en Retiro; hasta los u$s383.258,74 para un terreno urbano con construcción desarrollada en planta baja y primer piso, situado en Palermo.

Banco Ciudad remata departamentos con herencias vacantes, desde 32.000 dólares.

Los remates de bienes inmuebles con herencias vacantes ubicados en la Ciudad de Buenos Aires son realizados en el Banco Ciudad por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, y se caracterizan por sus precios de base competitivos y por la diversidad de propiedades ofrecidas, que pueden incluir lotes, departamentos, PHs, casas, oficinas, locales comerciales, partes indivisas y cocheras. El Banco Ciudad realiza la tasación, exhibición y venta por subasta pública mediante la modalidad online, 100% digital, a través de una plataforma ágil y segura que favorece la accesibilidad, ampliando la participación de interesados de todo el país.

Las subastas de inmuebles con herencias vacantes despiertan gran interés y convocatoria, ya que constituyen una excelente oportunidad para la adquisición de propiedades con destino a vivienda, desarrollo o inversión. Los ingresos obtenidos por estas ventas se destinan por ley al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

El catálogo con las propiedades de la próxima subasta está disponible en: https://subastas.bancociudad.com.ar/. Los interesados deben inscribirse hasta 48 hs hábiles antes del inicio y la participación requiere un depósito en garantía correspondiente a un porcentaje del valor base del inmueble que se desea adquirir, monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o de que la oferta no resulte ganadora. El adjudicatario podrá solicitar la tenencia y cancelar anticipadamente el saldo del precio luego de la firma del boleto de compraventa.

Detalle de las propiedades que Banco Ciudad subastará el 18/09

TERRENO URBANO CON CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA Y PRIMER PISO

Superficie total: 115,60 m²

Base: U$S 383.258

Depósito en garantía: U$S 11.497

Hora de remate: 10

VIVIENDA Y LOCAL COMERCIAL

Superficie: terreno de 136 m² y 149 m² cubiertos

Base: U$S 83.750

Depósito en garantía: U$S 2.512

Hora de remate: 10.45

DEPARTAMENTO DE 2 AMBIENTES

Superficie total: 41,08 m²

Base: U$S 32.160

Depósito en garantía: U$S 964

Hora de remate: 11.30

DEPARTAMENTO DE 1 AMBIENTE

Superficie cubierta: 24,29 m²

Base: U$S 32.283

Depósito en garantía: U$S 968

Hora de remate: 12.15

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES

Superficie total: 68,89 m²

Base: U$S 117.000

Depósito en garantía: U$S 3.510

Hora de remate: 13

DEPARTAMENTO DE 3 AMBIENTES