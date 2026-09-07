Binance fue el único exchange monitoreado en superar los 10.000 millones en volumen spot diario: el volumen diario promedio de spot se disparó 188%

Un nuevo análisis de DeFiLlama Research, encargado por Binance, revela que el rally de Bitcoin registrado en agosto fue impulsado principalmente por capital fresco en spot y demanda de ETFs, más que por apalancamiento. El reporte, titulado "Bought, Not Levered: What Actually Drove Bitcoin's August Rally", examina qué hay debajo del fuerte despegue de Bitcoin y hacia dónde fluyó el capital nuevo, con Binance emergiendo como uno de los principales destinos.

Principales hallazgos del análisis:

El volumen spot creció 50% más rápido que el de perpetuos durante el rally: el volumen diario promedio de spot saltó 153% hasta alcanzar los 50.800 millones de dólares, frente a un aumento del 109% (252.600 millones) en perpetuos. La relación perpetuo/spot cayó 17,4%.

Bitcoin subió mientras el open interest denominado en BTC caía 8,5%: las posiciones abiertas se redujeron de aproximadamente 341.000 BTC a 312.000 BTC, incluso cuando el open interest en dólares escaló hasta casi 26.000 millones.

Binance capturó aproximadamente el doble de ingresos de BTC que OKX: Binance añadió 2.630 millones de dólares en balances de BTC, frente a los 1.270 millones de OKX.

El informe para Binance

Binance fue el único exchange monitoreado en superar los 10.000 millones en volumen spot diario: el volumen diario promedio de spot se disparó 188% hasta los 13.690 millones de dólares durante el breakout, representando el 46% del volumen spot total entre los exchanges rastreados.

La conclusión general es que el rally de Bitcoin de agosto estuvo respaldado por capital spot fresco y no por apalancamiento, con la demanda de spot y de ETFs emergiendo como señales clave para lo que viene. Los flujos entre exchanges y el volumen, particularmente la fuerte actividad de Binance en agosto, podrían ofrecer una indicación temprana de si esa demanda se sostiene o se desacelera.

El reporte completo está disponible en:

https://defillama.com/research/spotlight/bought-not-levered-what-actually-drove-bitcoin-s-august-rally