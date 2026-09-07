El rally de Bitcoin en agosto "fue comprado, no apalancado", según análisis de DeFiLlama encargado por Binance
Un nuevo análisis de DeFiLlama Research, encargado por Binance, revela que el rally de Bitcoin registrado en agosto fue impulsado principalmente por capital fresco en spot y demanda de ETFs, más que por apalancamiento. El reporte, titulado "Bought, Not Levered: What Actually Drove Bitcoin's August Rally", examina qué hay debajo del fuerte despegue de Bitcoin y hacia dónde fluyó el capital nuevo, con Binance emergiendo como uno de los principales destinos.
Principales hallazgos del análisis:
El volumen spot creció 50% más rápido que el de perpetuos durante el rally: el volumen diario promedio de spot saltó 153% hasta alcanzar los 50.800 millones de dólares, frente a un aumento del 109% (252.600 millones) en perpetuos. La relación perpetuo/spot cayó 17,4%.
Bitcoin subió mientras el open interest denominado en BTC caía 8,5%: las posiciones abiertas se redujeron de aproximadamente 341.000 BTC a 312.000 BTC, incluso cuando el open interest en dólares escaló hasta casi 26.000 millones.
Binance capturó aproximadamente el doble de ingresos de BTC que OKX: Binance añadió 2.630 millones de dólares en balances de BTC, frente a los 1.270 millones de OKX.
Binance fue el único exchange monitoreado en superar los 10.000 millones en volumen spot diario: el volumen diario promedio de spot se disparó 188% hasta los 13.690 millones de dólares durante el breakout, representando el 46% del volumen spot total entre los exchanges rastreados.
La conclusión general es que el rally de Bitcoin de agosto estuvo respaldado por capital spot fresco y no por apalancamiento, con la demanda de spot y de ETFs emergiendo como señales clave para lo que viene. Los flujos entre exchanges y el volumen, particularmente la fuerte actividad de Binance en agosto, podrían ofrecer una indicación temprana de si esa demanda se sostiene o se desacelera.
El reporte completo está disponible en:
https://defillama.com/research/spotlight/bought-not-levered-what-actually-drove-bitcoin-s-august-rally