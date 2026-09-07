La marca instaló carteles en los pulmones internos de edificios y la particular elección tiene una explicación directamente relacionada con el producto

En publicidad, conseguir una ubicación con buena visibilidad suele ser una condición básica. Pero LG Argentina decidió hacer exactamente lo contrario.

Para promocionar sus nuevos lavasecarropas, la marca coreana instaló carteles en paredes ubicadas en los pulmones internos de edificios; espacios que no tienen exposición hacia la vía pública y que solo pueden ser vistos por quienes viven allí.

Así es la original publicidad de LG para promocionar su lavasecarropas

La elección no es casual. Los departamentos que dan a esos pulmones suelen recibir menos sol y tener menor circulación de aire, condiciones que hacen más difícil secar la ropa. Y son justamente quienes viven allí los que pueden tener una mayor necesidad de compra de este electrodoméstico que, además de lavar, seca. Las redes sociales rápidamente hicieron eco de la campaña, amplificando la noticia y generando conversación, en una época del año donde la humedad de nuestro país marca la agenda de los consumidores.

Publicidad donde está el problema

La campaña, desarrollada por Agens, es una suerte de segmentación publicitaria analógica, pero llevada literalmente hasta la ventana del targer consumidor. En lugar de buscar la mayor cantidad de personas expuestas al mensaje, LG buscó estar frente a quienes potencialmente más necesitan el producto.

La promoción se llama "Vista a un descuento", y allí LG y Agens encontraron una forma poco convencional de comunicarla, bajo la premisa: si ves el cartel, probablemente necesites el producto.