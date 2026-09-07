Hisense presenta su concepto "Companion Living" con IA, en la IFA 2026

La firma avanza hacia un rol más activo en el hogar: sistemas capaces de comprender el contexto, anticipar necesidades y coordinar electrodomésticos

Hisense, una marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, presenta su visión de la "Companion Living" en la IFA 2026 con el lema "Innovating a Brighter Life" (Innovar para una vida más brillante), incorporando la IA a las experiencias cotidianas a través de sus productos V AIOS y AI Companion Suite.

En el centro se encuentra V AIOS, la siguiente evolución del sistema operativo VIDAA OS, diseñado en torno a cuatro capacidades fundamentales de IA:

Percibir

Pensar

Comunicarse

Actuar

En conjunto, estas capacidades permiten a V AIOS detectar a las personas, los dispositivos y su entorno, comprender el contexto y la intención, comunicarse de forma natural entre personas y dispositivos, y coordinar contenidos, dispositivos y servicios para actuar en nombre del usuario. El resultado es una base más intuitiva y centrada en las personas para una vida inteligente.

Hisense presentó su concepto 'Companion Living' con inteligencia artificial, en la IFA 2026.

Partiendo de esta base de IA, la suite AI Companion aporta inteligencia a tres ámbitos cotidianos: Cocina, lavandería, aire y energía. En la cocina, la inteligencia se integra en todo el espacio, para que cocinar resulte muy sencillo. Al conocer las preferencias alimentarias de cada persona, los ingredientes disponibles y el contexto, la cocina puede coordinar el frigorífico, el horno y otros electrodomésticos para recomendar qué preparar y guiar el proceso de cocción, transformando lo que hay en el frigorífico en una cena hecha especialmente para el usuario.

En el lavadero, esa misma inteligencia ayuda a eliminar las conjeturas a la hora de cuidar la ropa, ya que reconoce los tejidos y coordina el lavado y el secado según el tratamiento que requiere cada prenda. En la zona de estar, el UR9 actúa como puerta de entrada al hogar conectado, combinando el confort y la gestión energética para adaptar el flujo de aire y el ambiente del hogar a las personas y a las condiciones del momento.

En conjunto, estas innovaciones demuestran cómo la IA puede ir más allá de los dispositivos inteligentes individuales para convertirse en una parte más proactiva, personalizada y sencilla de la vida cotidiana.

Más allá del ámbito doméstico, Hisense también ha anunciado su colaboración con la Eurocopa 2028 de la UEFA, lo que supone su cuarta colaboración consecutiva con el Campeonato de Europa de la UEFA, tras sus colaboraciones en los torneos de 2016, 2020 y 2024. Desde la vida cotidiana hasta los grandes momentos deportivos a nivel mundial, Hisense sigue haciendo realidad su visión de "Innovating a Brighter Life" a través de una tecnología que acerca a las personas.