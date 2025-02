El empresario y fundador de $LIBRA, Hayden Mark Davis, quien también lidera Kelsier Ventures, se presentó como "la víctima de esta situación" y admitió públicamente su implicación en la criptomoneda.

En una entrevista concedida este domingo a Stephen Findeisen, un popular youtuber estadounidense del ámbito cripto, Davis aseguró que no opera en solitario y que hay otras personas involucradas en $LIBRA. Solo tomo decisiones sobre lo que ellos quieren hacer. No soy un cerebro maquinando cuánto dinero puedo ganar con las cosas", afirmó.

Y agregó que "esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial".

Hayden Davis rompe el silencio sobre el escándalo $LIBRA y su relación con Milei

Respecto a la controversia en torno a $LIBRA, Davis afirmó: "Soy absolutamente la víctima de esta situación. No obtendré ningún beneficio financiero". Además, explicó su decisión al agregar: "Por eso establecí un plazo de 48 horas", en un intento de contextualizar la situación.

Sobre el manejo del dinero, Davis declaró: "En cuanto al dinero, Davis explicó: "Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto... Hasta que alguien presente un gran plan, si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero".

Sobre sus motivaciones para involucrarse en el proyecto, Davis afirmó: "Lo hacía en nombre de Milei. Soy su asesor. Mi intención era impulsar otras conversaciones, avanzar en tecnologías blockchain y desarrollar nuevas iniciativas".

Asimismo, enfatizó que no le interesaba el dinero que esto pudiera generar para otros. En este contexto, el entrevistador sugirió que el Gobierno nacional podría haber intentado distanciarse de él, a lo que Davis respondió: "Recuerda que hay pruebas de que estuve con él en múltiples ocasiones, ¿verdad?".

Esa era la única información disponible, según el posteo del propio presidente en X, donde explicó que discutieron sobre el impacto de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial en el país.

En el video, Mark Davis lo confirma y añade que está asesorando al Gobierno en la tokenización, un método utilizado por las empresas para proteger datos sensibles.

Las medidas que tomará Hayden tras el escándalo

Aunque mostró su intención de devolver el dinero a los inversores afectados, dejó claro que espera una comunicación por parte del equipo de Milei antes de tomar nuevas medidas y acciones.