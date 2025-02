Referente de las criptomonedas admitió invertir en $LIBRA y no dejó el proyecto

Iñaki Apezteguia, especialista en criptomonedas y experto en trading, dio a conocer este lunes en un programa televisivo que invirtió en el token $LIBRA a pesar de conocer los riesgos de este proyecto que divulgó el presidente Javier Milei.

"Yo invertí en LIBRA", señaló el especialista. "Podría ser un damnificado si quiero", agregó. Aunque sugirió que no se cataloga una víctima dado que conocía los riesgos, algo que considera que, en general, todos los que compraron al momento del lanzamiento sabían. "Los que estamos en ‘cripto’ sabemos los riesgos de invertir en un token que no tiene trayectoria… que está flojito de papeles…", advirtió. Sin embargo, resaltó que esto no es algo que lo haya frenado a decidir comprar LIBRA.

"Yo ya sabía que estaba flojo", aseguró sobre LIBRA, aclarando que su información on-chain, como con cualquier criptomoneda, es pública y puede verificarse. "Hay monitores de información del contrato inteligente que dicen dónde están los fondos, en qué billeteras, qué valor tienen y qué liquidez hay", precisó al respecto. Incluso reconoció haber visto que la capitalización de mercado de $LIBRA llegó a 4.000 millones de dólares (USD) en un momento, pese a que su liquidez era de USD 100 millones.

Iñaki Apezteguia reveló por qué invirtió en $LIBRA

"¿Para qué entras entonces si es una estafa?", le consultaron en el programa al experto, a lo que respondió: "para especular". El especialista opina que todos los que entraron ahí sabían en lo que se estaban metiendo y no puede sorprender a nadie.

En su caso, reveló que puso en $LIBRA menos del 0,1% de su patrimonio cuando el precio estaba en USD 0,46 y aún no ha vendido sus tenencias. Actualmente, como se ve a continuación, este activo cotiza a USD 0,40.

"No salí", detalló dado que se encuentra en pérdidas y el proyecto sigue "vivo" pese a haber sido criticado públicamente de estafa. "Me quedo ahí porque yo no sé qué va a suceder con este proyecto", resaltó el trader. Profundizó al respecto que uno de los responsables ha dicho que dispone de la liquidez.

A su parecer, es raro que en una estafa el estafador dé la cara y diga: "gente, la plata que supuestamente se estafó la tengo y la tengo en esta billetera que está acá bloqueada". Por eso, prefiere esperar a ver cómo continúa desenvolviéndose para decidir qué hacer con sus posiciones en el token.

Cuando se lanzó el token el pasado viernes, Javier Milei publicó el anuncio en la red social X, señalando que se trataba de un proyecto privado dedicado a incentivar la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos del país.

El mensaje de Milei disparó la demanda de $LIBRA, lo que impulsó su cotización a una fuerte subida. Sin embargo, direcciones vinculadas al equipo del proyecto, que tenían en su poder la mayor parte de los tokens, vendieron luego sus tenencias, haciendo que su precio se desplomara. Además, parte de la liquidez en los exchanges descentralizados fue retirada, perjudicando aún más a los inversionistas.

Si bien el presidente borró la publicación donde promocionaba el token y aclaró en un nuevo post en la red social X que retiraba su apoyo tras conocer pormenores del proyecto, el mandatario enfrenta ahora causas judiciales al respecto.

Comprar $LIBRA era solo para expertos

Pese a la cuestión mediática, para Apezteguía, las compras de $LIBRA han sido mayormente por especulación, teniendo en cuenta los riesgos que conllevaba. Argumenta al respecto que no cualquiera podía invertir en el token al momento de su lanzamiento, sino personas con experiencia en el mercado de criptomonedas, ya que no era fácil su acceso.

Cuando se lanzó, el token no estaba disponible en exchanges centralizados (CEX), las plataformas de compraventa de mayor uso. Por ende, solo podía adquirirse mediante los descentralizados, que son usados generalmente por aquellos que tienen experiencia operando en este mercado y clase de activos. Asimismo, Apezteguía recalcó que es importante desactivar el mito que está circulando de que 40.000 ahorristas argentinos perdieron sus fondos en esto. "No hay la más mínima posibilidad técnica de que eso sea realidad", advirtió, señalando que ningún novato entendería cómo comprar mediante la operativa descentralizada.

Cabe aclarar que eso es solo una suposición de Apezteguía. Las wallets de Solana que han invertido en $LIBRA no pueden identificarse por locación geográfica ni nacionalidad de sus dueños.

En Argentina, se usan mucho las criptomonedas, pero no para hacer este tipo de compras, sino para cuestiones cotidianas, de acuerdo con la opinión del analista. "Uno puede utilizar una tarjeta de débito precargable con ‘cripto’, ir a la verdulería, pagar con ‘cripto’ y el verdulero recibe pesos", ejemplificó. Dentro de los principales usos de criptomonedas en Argentina, se encuentra la inversión en bitcoin (BTC) como reserva de valor y las operaciones en stablecoins que tiene paridad 1 a 1 con el dólar. Esto último debido al cepo cambiario, una restricción que restringe el comercio de monedas extranjeras en el país.