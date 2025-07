Max Keiser, asesor en materia de bitcoin (BTC) del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró que el dólar estadounidense está en declive irreversible. "Estados Unidos se está desmoronando. El dólar no sobrevivirá. Solo bitcoin es dinero", sostuvo el analista y presentador financiero, conocido por sus posturas radicales sobre las criptomonedas.

Este mensaje fue una reacción directa a un comunicado oficial de la Casa Blanca que denuncia posibles irregularidades en la administración del expresidente Barack Obama y su equipo de seguridad nacional, relacionadas con la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016.

Keiser ha defendido esta postura ideológica y económica durante años, afirmando que el sistema fíat está en su etapa terminal y que bitcoin no es solo una opción, sino "el único camino posible".

Críticas al sistema fíat y perspectivas sobre las stablecoins

Además, el asesor en materia de bitcoin anticipa un colapso inminente del dólar y de las instituciones financieras tradicionales —como los bancos centrales y el FMI—, que, según él, podría ocurrir dentro de unos cinco años.

Keiser profundizó, desde una visión espiritual y apocalíptica, en una entrevista reciente, al dinero fíat como una "adicción basada en el miedo y el odio", en tanto que bitcoin denota "amor, altruismo y redención". Añadió que esta tecnología es "la última oportunidad que Dios le da a la humanidad" para redimirse.

En línea con este pensamiento, a comienzos de julio aseveró que "no es bitcoin el que está matando al dólar, es USDT", refiriéndose a la stablecoin anclada al dólar emitida por Tether.

Este comentario sugiere una crítica hacia el uso de stablecoins que, aunque vinculadas al dólar, funcionan en un ecosistema descentralizado que expone las vulnerabilidades del dinero fíat. En particular, si las reservas que las respaldan no son tan firmes o transparentes como se declara.

De hecho, Keiser señala que parte de las reservas de USDT están en bitcoin, por lo que si el precio de BTC, que hoy ronda los 120.000 dólares, continúa subiendo a largo plazo, sería bitcoin lo que finalmente respalde a USDT mientras el dinero fíat se devalúa.

Legislación en EE.UU. y críticas al sistema vigente

En este escenario, la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) fue aprobada recientemente en Estados Unidos con amplio respaldo bipartidista y la firma del presidente Donald Trump. Esta norma regula la emisión de stablecoins y busca preservar la hegemonía del dólar exigiendo que estén respaldadas 1:1 por reservas líquidas.

No obstante, Keiser cree que esta medida es "un intento desesperado del gobierno por sostener un sistema fíat que no es más que un esquema Ponzi basado en deuda y manipulación".

En otro mensaje, fue duro con el presidente de Estados Unidos: "Trump está tomando malas decisiones porque sigue negando su adicción al dinero fíat. No podemos hacer mucho hasta que toque fondo. Rezaré por él".

Aunque su tono combina religión, economía y geopolítica, la postura de Keiser refleja una realidad: a diferencia del dinero estatal, que puede emitirse ilimitadamente causando inflación y devaluación, bitcoin tiene un suministro máximo de 21 millones de unidades, lo que protege su valor frente a la pérdida de poder adquisitivo si existe demanda. En contraste, el dinero fíat puede utilizarse para financiar déficits e incrementar la deuda pública, lo que impacta negativamente la economía y el ahorro de las personas.