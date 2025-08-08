Esta metodología calcula el valor razonable de Bitcoin según la energía consumida, la tasa de crecimiento de su oferta y el valor del dólar en energía

Bitcoin cotiza en 100.122 €, lejos de los u$s167.800 que marca su "valor energético", según Charles Edwards de Capriole Investments. En una publicación reciente en X, estimó que el precio justo estaría alrededor de un 45% por encima de su cotización actual, situada en 116.000 dólares.

El valor energético, la clave de la proyección alcista

La métrica del "valor energético" de Bitcoin, desarrollada por Capriole en 2019, es el eje de esta previsión optimista para el precio del BTC. El "valor razonable" de Bitcoin, según esta fórmula, depende de la energía utilizada para minarlo, la tasa a la que aumenta su oferta y un coeficiente que mide el valor del dólar respecto a la energía.

Según este criterio, si los mineros dejaran de aportar energía a la red, el valor de Bitcoin sería cero. Sin embargo, los récords actuales en el hashrate demuestran lo contrario, reforzando la utilidad y el valor de la red.

Récords en potencia de procesamiento

Los datos de la plataforma Glassnode indican que el hashrate —la potencia total de procesamiento aportada por los mineros— alcanzó el 4 de agosto un máximo histórico de 1,031 zettahashes por segundo (ZH/s).

Edwards comentó: "Los hash rates están disparados y el valor energético de Bitcoin acaba de alcanzar los 145.000 dólares", dijo, en referencia a la media móvil simple (SMA) de esta métrica. Y sumó: "Eso sitúa al precio en un descuento del 31% respecto al valor".

Actualmente, el valor energético de Bitcoin se ubica en torno a los 167.800 dólares, muy por encima del precio real, que ha bajado cerca de un 10% desde su máximo histórico registrado el mes pasado.

Y agregó: "Hoy estamos cotizando con un descuento mayor respecto al valor, a 116.000 dólares, que cuando Bitcoin estaba a 10.000 dólares en septiembre de 2020".

Reversión a la media: precio versus valor energético

Muchos analistas han señalado que la actual subida del precio de Bitcoin podría ser breve, dejando poco tiempo para que el precio alcance su valor energético estimado, el cual podría reducirse si los mineros disminuyen su consumo energético.

Capriole explica: "Un aporte energético constante representa un equilibrio entre la oferta y la demanda. El aumento de los precios de mercado incentiva un mayor aporte energético a través del crecimiento de la potencia de hash y las mejoras tecnológicas, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética".

"Por esta razón, los grandes aumentos en el precio de mercado suelen dar lugar a aumentos a largo plazo en la energía comprometida y, por lo tanto, a aumentos en el valor energético de Bitcoin. Sin embargo, cuando la especulación provoca un aumento vertiginoso de los precios, sin el correspondiente aumento del aporte energético, el precio se ha desplomado históricamente hasta volver al valor energético."

Señales positivas para mineros y precio

La métrica Hash Ribbons, que monitorea la salud de la red minera y su impacto en el mercado, ha emitido recientemente una "señal de compra" a finales de julio, fortaleciendo la perspectiva de un desempeño sólido para los mineros y el precio de Bitcoin en el corto y mediano plazo.