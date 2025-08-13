El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico y expertos ven potencial para nuevas subas

La mayor criptomoneda del mundo superó este miércoles los u$s123.000, su máximo valor histórico. Los motivos detrás de la suba y los riesgos que enfrenta

El Bitcoin (BTC) volvió a hacer historia este miércoles al cotizar por encima de los u$s123.000 en la plataforma Coinbase, un salto que coincidió con un nuevo máximo del índice S&P 500, que alcanzó los 6.457 puntos.

El repunte de la criptomoneda líder se produjo un día después de conocerse el dato de inflación de julio en Estados Unidos: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo en 2,7% interanual, sin cambios respecto a junio y por debajo del 2,8% que estimaban los analistas. En términos mensuales, el IPC general subió 0,2%, frente al 0,3% del mes anterior.

El Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico

Tras la publicación del informe, la herramienta CME FedWatch reflejó que las probabilidades de que la Reserva Federal reduzca las tasas en septiembre se dispararon hasta el 93,9%. Según inversores veteranos del ecosistema cripto, un recorte de tasas y un giro en la política de restricción monetaria suelen favorecer la cotización de Bitcoin. Además, estiman que la implementación de la agenda económica del presidente Donald Trump, contenida en la propuesta "One Big Beautiful Bill", podría derivar en mayor gasto público, inflación y un renovado apetito por el riesgo en los mercados.

El optimismo se ve reforzado por el ingreso de capital en los ETF de Bitcoin y Ether al contado. Datos de Farside Investors indican que los fondos vinculados a BTC sumaron flujos netos por u$s65,9 millones, mientras que los de ETH registraron compras por u$s523,9 millones solo el martes. Ese día, el ETF de Ether marcó un hito con su primera entrada de u$s1.000 millones. Desde el viernes, los instrumentos de Bitcoin acumulan u$s1.020 millones en entradas, aunque su ritmo se desaceleró. El impulso de ETH parece estar contagiando al resto del mercado, incluidas las altcoins.

Según el mapa de calor de liquidaciones de Hyblock, Bitcoin está rompiendo una zona de cierres forzados de posiciones cortas que se inicia en los u$s122.500 y podría extenderse hasta los u$s124.000. En tanto, cifras de CoinGlass advierten que cerca de u$s2.000 millones en apuestas bajistas están en riesgo de liquidación si el precio avanza por encima del rango de u$s122.800 a u$s125.500.

Con este rally, la capitalización de mercado de Bitcoin se ubica por encima de los u$s2,45 billones, mientras que el valor total del mercado cripto alcanza un récord de u$s4,15 billones.

En tanto, otro informe reveló que aunque la resistencia inmediata se encuentra justo por encima de u$s130.000, el objetivo de fin de año para Bitcoin se mantiene cerca de u$s200.000. La proyección de precio combina el enfoque de ley de potencias con un análisis de cuantiles para rastrear el crecimiento histórico de Bitcoin.

Según el modelo, la tendencia base para Bitcoin a finales de 2025 se sitúa alrededor de u$s120.000. Teniendo en cuenta la fase alcista cíclica, el precio podría subir de forma realista entre u$s150.000 y u$s200.000. Mirando más allá, para 2035, el modelo anticipa que Bitcoin podría alcanzar entre 1,2 millones y 1,5 millones de dólares, una previsión basada en un crecimiento exponencial, similar al de una red, más que en la especulación.

Riesgos geopolíticos y comerciales en la mira

Entre los riesgos que podrían afectar el actual rally, los analistas destacan la guerra comercial entre EE.UU. y China. El plazo para alcanzar un nuevo acuerdo arancelario o extender la tregua vigente vence mañana, con la posibilidad de que los aranceles mutuos superen el 100% si no hay consenso.

En el terreno internacional, Donald Trump confirmó un encuentro con Vladímir Putin programado para el 15 de agosto en Alaska. La reunión busca avanzar hacia un alto el fuego o un pacto que ponga fin a la guerra en Ucrania. Aunque los resultados aún son inciertos, esta noticia ha aliviado la tensión y mejorado el ánimo en los mercados.

El panorama para las criptomonedas sigue siendo positivo a corto y mediano plazo, pero la alta sensibilidad a eventos políticos y geopolíticos exige que los inversores manejen bien el riesgo y sigan de cerca los movimientos de los grandes jugadores para proteger sus ganancias.