¿Por qué Argentina está a la vanguardia en la región en innovación y adopción cripto?

El país cuenta con la mayor cantidad de billeteras cripto de la región y, sorprendentemente, supera a Brasil en volumen de transacciones on-chain

Argentina se ha convertido en un referente en materia de innovación digital y adopción de criptomonedas en América Latina. Un reciente informe de Sherlock Communications reveló que el país cuenta con la mayor cantidad de billeteras cripto de la región y, sorprendentemente, supera a Brasil en volumen de transacciones on-chain, a pesar de tener apenas una quinta parte de su población.

Luiz Eduardo Abreu Hadad, consultor e investigador en blockchain de la firma, explicó en diálogo con Cointelegraph en Español que este fenómeno responde a una combinación de factores históricos, sociales y económicos. "Argentina está a la vanguardia en la región en términos de innovación digital y adopción cripto, superando a Brasil en volumen de transacciones on-chain a pesar de tener apenas una quinta parte de su población", señaló el especialista.

Adopción por necesidad y una comunidad fuerte

El Blockchain LatAm Report 2025 destaca que, en Argentina, la comunidad cripto nació de la "adopción por necesidad". La inflación persistente, los controles cambiarios y un marco regulatorio inicialmente restrictivo impulsaron a millones de usuarios a buscar en las criptomonedas una alternativa para resguardar valor y realizar transacciones cotidianas.

Esto se tradujo en un aumento del 93% en las descargas de aplicaciones cripto y en el mayor número de billeteras activas en la región. Con el tiempo, el país no solo consolidó una comunidad vibrante, sino que también comenzó a impulsar cambios normativos más amigables con el sector. Para Hadad, esta combinación genera una "tormenta perfecta" que posiciona a Argentina como líder en la adopción cripto regional.

El informe de Sherlock Communications también resalta la importancia creciente de las stablecoins en América Latina. Estos activos digitales, vinculados al valor de monedas fuertes como el dólar, permiten protegerse frente a la volatilidad de las monedas locales y facilitan transferencias internacionales de bajo costo.

"Las stablecoins son hoy el principal uso de las criptomonedas en la región. No solo permiten resguardar valor en economías inflacionarias, sino que también amplían el acceso a servicios financieros para personas sin cuenta bancaria", explicó Hadad.

En países con altos índices de inflación o elevados costos de remesas, las stablecoins se han convertido en una herramienta clave para el manejo de activos y la integración en la economía digital.

Ethereum y la infraestructura blockchain

El reporte también indica que Ethereum concentra más del 75% de las transacciones identificadas en América Latina. Su madurez tecnológica, la robustez de su red y la amplitud de aplicaciones descentralizadas disponibles lo convierten en la plataforma preferida de desarrolladores y usuarios.

Otro punto destacado es el perfil de quienes impulsan el ecosistema. Muchos desarrolladores regionales son autodidactas, trabajan de forma remota y priorizan proyectos abiertos y colaborativos, integrando conocimientos técnicos con un fuerte compromiso social, indicó Cointelegraph en Español.

Hadad subrayó que la adopción de blockchain no se limita al sector financiero. En la región, ya se exploran aplicaciones vinculadas a auditorías electorales, trazabilidad de cadenas de suministro, certificación de documentos y tokenización de propiedades. Estas iniciativas buscan fortalecer la transparencia, la eficiencia y la seguridad en diversos sectores de la economía.

Un ejemplo de este camino es el proyecto impulsado por YPF Luz y Justoken, que lanzarán una plataforma para tokenizar contratos de energía, ampliando el alcance de la tecnología hacia nuevas industrias.

Perspectivas de Argentina en el ecosistema global

Los avances regulatorios en Argentina y en otros países latinoamericanos comienzan a dar mayor previsibilidad al sector. Según Hadad, esta evolución genera confianza, atrae inversiones y acelera la adopción de soluciones blockchain en toda la región.

En este contexto, Argentina no solo se posiciona como líder regional, sino que también refuerza su reputación como laboratorio global de innovación financiera. "Todo esto le otorga al país el potencial de convertirse en un actor clave dentro de la industria cripto mundial", concluyó el especialista.