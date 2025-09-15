Eric Trump augura que Bitcoin llegará a una cifra millonaria y refuerza su apuesta por el ecosistema cripto, generando impacto en inversores globales

Durante la Bitcoin Asia 2025, realizada en Hong Kong, Eric Trump sorprendió al mercado cripto al asegurar que la criptomoneda podría alcanzar un valor de un millón de dólares en los próximos años.

"Actualmente, dedico el 90% de mi tiempo a la comunidad vinculada a los activos digitales", señaló, provocando repercusión entre inversores y analistas.

Reconocimientos y próximos movimientos

El empresario destacó a Simon Gerovich, CEO de la firma japonesa Metaplanet, especializada en tesorería de Bitcoin, que lo sumó recientemente a su consejo asesor.

Tras participar en la conferencia de Hong Kong, planea viajar a Japón para reuniones con accionistas y más tarde unirse a su hermano Donald Trump Jr. en presentaciones programadas en Singapur y Corea del Sur.

Bitcoin sube, pero la volatilidad sigue generando riesgos

En los últimos 12 meses, Bitcoin acumula un crecimiento del 86%, impulsado por la expectativa de un marco regulatorio más favorable en Estados Unidos y la influencia de la administración Trump.

No obstante, los expertos advierten que Bitcoin continúa mostrando una alta volatilidad, evidenciada en los desplomes de 2022 luego de la quiebra de varias enormes empresas del sector.

La familia Trump y su apuesta cripto

Pese a la volatilidad del mercado, los Trump fortalecieron su relaciñon con el mundo cripto mediante proyectos como American Bitcoin, World Liberty Financial y la moneda meme $TRUMP. "La comunidad Bitcoin recibió a mi padre como nunca antes", afirmó Eric, calificando a Donald Trump como el primer "presidente criptográfico".

Perspectivas regulatorias y oportunidades

Además, la actual administración impulsó órdenes ejecutivas y nombró a funcionarios favorables al cripto, como David Sacks, despertando expectativas en la comunidad latina de Estados Unidos.

No obstante, los especialistas alertan que la alta volatilidad de Bitcoin representa un riesgo para familias trabajadoras, que lo perciben como oportunidad y amenaza a la vez.

Llega la fase clave para inversores cripto: los rivales de Bitcoin que pueden multiplicar su precio

El mercado cripto volvió a girar y dejó a la vista un fenómeno que los inversores esperaban con ansias: la altseason, es decir, el período en el que las divisas alternativas superan a Bitcoin en rendimiento y despiertan la ilusión de multiplicar capital en pocas semanas.

El Altcoin Season Index, que mide este comportamiento, alcanzó un nivel de 78 en la semana: el 78% de las 50 monedas más relevantes rindió mejor que BTC en los últimos 90 días. El umbral de referencia es 75 puntos: a partir de ahí, la temporada se considera oficialmente activada.

De esta manera, el capital está rotando desde Bitcoin hacia otros activos, primero hacia Ethereum (ETH) y luego hacia proyectos de gran capitalización como Avalanche (AVAX), Manto (MNT), Dogecoin (DOGE) y Bonk (BONK), que registraron subas de dos dígitos en apenas 24 horas.

Qué activos concentran la atención

En los últimos 90 días, Pudgy Penguins (PENGU) lideró el ranking de rendimientos, seguido por Story (IP) y Cronos (CRO). En el segmento de mayor capitalización, destacan Avalanche (AVAX) y Manto (MNT), que acompañan el giro de capital hacia ecosistemas con fuerte desarrollo en finanzas descentralizadas (DeFi) y soluciones de escalabilidad.

Los memecoins también capturan la atención. Dogecoin (DOGE) y Bonk (BONK), apalancados por la narrativa comunitaria e impulso en redes sociales, lograron repuntes significativos. Si bien son más volátiles, suelen ser los grandes protagonistas en momentos de euforia, atrayendo capital minorista en busca de retornos rápidos.

Otro factor que alimenta la altseason es la pérdida de momentum de BTC. El Índice de Puntuación Alcista de CryptoQuant señala que 8 de cada 10 señales son bajistas para la principal criptomoneda, lo que abre espacio para que las altcoins ganen terreno. De hecho, el dominio del activo cayó por debajo del 58%, un nivel que había actuado como soporte en meses anteriores.