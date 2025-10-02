Bitcoin podría alcanzar entre 140.000 y 160.000 dólares en 2026, aunque expertos alertan sobre correcciones y la influencia de inversores minoristas

Esta semana, el debate apunta a la trayectoria de Bitcoin hacia finales de 2025, tomando en cuenta tendencias históricas y el ciclo post-halving. Los analistas prevén que podría situarse entre 140.000 y 160.000 dólares en 2026, aunque advierten que la sostenibilidad del mercado es incierta. Se espera que el próximo ciclo sea más tranquilo o incluso bajista, en contraste con la euforia actual.

Oferta, demanda y el rol de las ballenas

El comportamiento del mercado dependerá de la interacción entre los inversores históricos, que han vendido parte de sus tenencias, y los nuevos actores, incluidos ETFs y tesorerías corporativas.

Gran parte de estas nuevas posiciones provendrían de inversores minoristas y banca privada, lo que podría representar una distribución encubierta más que una institucionalización real del activo.

Se observa una transición hacia un mercado más maduro y con mayor participación institucional, aunque todavía solo entre el 5% y el 10% de los Bitcoins en ETFs estarían en manos de grandes jugadores, dejando espacio para un crecimiento sostenido, según Javier Pastor de Bit2M. El analista destaca que el comportamiento de los minoristas será clave si el precio alcanza el rango de 140.000-160.000 dólares y luego se enfrenta a correcciones.

Estrategias corporativas y toma de beneficios

Varias empresas han acumulado importantes cantidades de Bitcoin, lo que podría sostener el mercado. Sin embargo, se anticipan tomas de ganancias significativas en el rango de 140.000-160.000 dólares, tanto de primeros adoptantes como de algunas tesorerías con estrategias financieras menos sólidas. Esto podría derivar en adquisiciones entre compañías y una mayor concentración del mercado.

El riesgo de contagio es relevante si estas empresas deben liquidar sus posiciones. Además, la correlación con mercados tradicionales como el NASDAQ y la entrada oportunista de nuevas compañías recuerdan dinámicas previas del sector, similares al auge de las ICOs en 2017. Se proyectan correcciones de hasta 40-50%, lo que podría llevar a Bitcoin de 150.000-160.000 dólares hacia cerca de 100.000 dólares.

Stablecoins: motor del cripto y la finanza tradicional

El crecimiento del mercado de stablecoins es señalado como clave para la integración de criptoactivos con la finanza tradicional. Estas monedas facilitan transacciones 24/7, liquidaciones instantáneas y la tokenización de activos financieros, y regulaciones como la MiCA en Europa han consolidado su uso como dinero de curso legal, especialmente en pagos internacionales.

Se estima que el mercado de stablecoins podría expandirse de los actuales 250.000-300.000 millones de dólares hasta 3 billones para 2030, motivado por la demanda de transacciones rápidas y el acceso a servicios financieros para quienes no tienen cuenta bancaria.

Oferta, demanda y las "ballenas" del mercado

Un elemento central en el análisis es cómo interactúan los vendedores históricos, conocidos como "ballenas antiguas", con los nuevos actores: ETFs y tesorerías corporativas.

A pesar de que las ventas se han integrado sin problemas, la composición de las nuevas tenencias —mayoritariamente retail y banca privada— indica que el mercado aún no se ha institucionalizado completamente.