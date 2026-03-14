Condenan a 12 argentinos por una estafa cripto que tuvo víctimas en todo el mundo

La justicia de Córdoba falló en la jornada de ayer condenando a la docena de integrantes que fomentaron un esquema ponzi creado por una empresaria búlgara

La Justicia de Córdoba dictó este viernes una sentencia histórica al condenar a 12 personas que conformaron la "pata local" del megafraude de la criptomoneda One Coin. Este esquema piramidal, que prometía ser el "sucesor del Bitcoin", resultó ser una de las estafas financieras más grandes de la década, liderada a nivel mundial por la búlgara Ruja Ignatova, quien integra la lista de los 10 más buscados por el FBI y lleva casi diez años prófuga.

La decisión fue tomada por la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, luego de que once de los acusados confesaran los hechos en un juicio abreviado. El veredicto no solo incluyó penas de prisión de entre tres y nueve años, sino también resarcimientos civiles para los damnificados por un monto total que supera los 42 millones de pesos y 52.000 dólares.

La sentencia reveló el perfil de los integrantes de la asociación ilícita, que incluía desde profesionales de los medios hasta empresarios. Alejandro Taylor, señalado como uno de los líderes del grupo, recibió la pena más alta: 9 años de prisión. A pesar de haber reconocido un patrimonio millonario y el uso de autos de lujo como Ferraris y Porsches, Taylor se negó a aportar dinero para resarcir a las víctimas.

Otros nombres destacados en la nómina de condenados son el locutor Edgar Moreno, sentenciado a 6 años y 11 meses tras depositar 11 millones de pesos, y Adolfo Gustavo "Cachorro" Amuchástegui, quien recibió 8 años de cárcel. Por su parte, el venezolano Manuel Peralta Guevara fue condenado a 8 años, mientras que otros implicados como Aldo Leguizamón y Nancy Díaz recibieron penas de 3 años en suspenso tras acordar pagos en dólares.

El "imputado 13", Hernán Gabriel Pizarro, quedó fuera de este juicio tras presentar recursos de casación, esperando la respuesta del Tribunal Superior de Justicia. Más allá de esta definición, la historia relacionada con esta falsa criptomoneda seguirá con la causa One Coin 2: se trata de un segundo expediente que involucra al contador Nicolás Alfonso y empleados bancarios, acusados de montar una ingeniería financiera para fugar el dinero del país.

Ruja Ignatova: la "Reina Cripto" que desafía al FBI

El trasfondo de esta condena es la figura de Ruja Ignatova, la fundadora de One Coin en 2014. La empresaria búlgara convenció a millones de usuarios de que su moneda era el futuro de las finanzas, pero la Justicia demostró que ni siquiera contaba con una blockchain (cadena de bloques) que respaldara las operaciones. En realidad, el valor era inflado artificialmente por la propia organización.

Actualmente, el FBI ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información sobre su paradero. Ignatova fue vista por última vez en 2017 abordando un vuelo hacia Grecia. Existen versiones contrapuestas sobre su destino: mientras algunas investigaciones periodísticas sugieren que fue asesinada y arrojada al mar por la mafia búlgara que la protegía, su paradero y la ubicación del botín de 4.500 millones de dólares siguen siendo un misterio absoluto para las autoridades internacionales.