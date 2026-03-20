Cripto no es un ciclo. Es infraestructura

Argentina es hoy uno de los mercados de activos virtuales más dinámicos del mundo, ocupa el segundo lugar del ranking en América Latina

Cada vez que el mercado entra en una fase de corrección, vuelve el mismo titular: "las criptomonedas están muertas". Y cada vez que sube, el relato se invierte. Llevamos años atrapados en ese péndulo. Pero quienes trabajamos construyendo infraestructura dentro del ecosistema sabemos que esa mirada es, en el mejor de los casos, incompleta.

Los mercados son cíclicos. Suben y bajan. La infraestructura, no.

Argentina es hoy uno de los mercados de activos virtuales más dinámicos del mundo. Según el Global Crypto Adoption Index 2025 de Chainalysis, el país ocupa el puesto 20 entre 151 países analizados y el segundo lugar en América Latina. El volumen de criptoactivos recibidos en el país alcanzó los 93.900 millones de dólares en el período julio 2022-junio 2025, según el mismo reporte. Estos números no son producto de un bull market: son el resultado de años de construcción, de infraestructura real, de casos de uso concretos que resuelven problemas cotidianos de personas y empresas reales.

En Binance lo entendemos así. Por eso, aunque el mercado oscile, nosotros construimos.

En los últimos meses presentamos en Argentina productos que no son especulativos, sino servicios financieros accesibles, rápidos y transparentes. Lanzamos el pago con QR de Binance Pay, que permite hacer pagos con criptomonedas de forma instantánea escaneando un código. Integramos Pix, el sistema de pagos instantáneos más grande de Brasil con 162 millones de usuarios, para que los argentinos puedan pagar en comercios brasileños convirtiendo cripto a reales en segundos.

Avanzamos también en soluciones onshore y offshore que amplían lo que los usuarios y las empresas pueden hacer con sus activos. Las rampas de conversión entre dólares y criptomonedas permiten moverse entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema digital con fluidez y sin barreras. Y una vez dentro, productos como Binance Earn ofrecen la posibilidad de generar rendimientos sobre esos activos, convirtiendo el ahorro en una herramienta activa. Porque guardar dólares bajo el colchón ya no es la única opción. Y porque la regulación no es el enemigo de la industria: es la condición para que escale.

Pero construir infraestructura no es solo construir productos. Es también construir cultura, conocimiento y acceso. Por eso nos entusiasma el acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires: una alianza que acerca el cripto a los ciudadanos de la manera más concreta posible, a través de contenido educativo accesible e iniciativas que integran los activos digitales en procesos administrativos y eventos culturales de la ciudad. Que el cripto deje de ser algo que se discute en foros especializados y empiece a ser algo que la gente experimenta en su vida cotidiana. Eso es adopción real.

Estos no son solo anuncios de producto. Son señales de hacia dónde va el ecosistema.

La madurez del ecosistema no se mide en el precio de Bitcoin un martes por la mañana. Se mide en cuánta gente puede pagar el almuerzo con su billetera digital, en cuántas pymes pueden recibir pagos del exterior sin las comisiones típicas del sistema bancario tradicional, en cuántos trabajadores independientes pueden cobrar su trabajo en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en cuántos ciudadanos entienden y usan el cripto como una herramienta financiera cotidiana.

Eso es lo que estamos construyendo. Y Argentina, por su historia, por su talento, por su necesidad y por su apetito de innovación, está en el centro de esa construcción.

Los ciclos pasan. La infraestructura queda y transforma.