Binance anunció el lanzamiento en beta de Binance Ai Pro, un agente de IA integral que lleva infraestructura de trading agéntico y soporte a los usuarios, permitiéndoles configurar sus propias estrategias mientras la IA asiste en la ejecución de las instrucciones configuradas por el usuario y las operaciones rutinarias.

A medida que la IA y las criptomonedas emergen como dos poderosos pilares tecnológicos, Binance Ai Pro marca la próxima fase del enfoque continuo de Binance para aprovechar la IA, mejorar la experiencia del usuario e incorporar capacidades prácticas de inteligencia artificial en los flujos de trabajo cripto del día a día.

Construido sobre Binance Ai, disponible para un grupo limitado de usuarios en un despliegue por fases desde el año pasado, Binance Ai Pro potencia la experiencia de chat con IA existente y la convierte en un asistente orientado a flujos de trabajo que permite a los usuarios configurar, probar e implementar sus propios parámetros de trading usando herramientas LLM de terceros y AI Skills para enviar y gestionar órdenes de trading.

La configuración con un solo clic para activar Binance Ai Pro ya está disponible desde el 25 de marzo de 2026. La beta estará disponible inicialmente para un número limitado de usuarios, con el cronograma de lanzamiento visible en la página del producto. Los usuarios elegibles pueden acceder a Binance Ai Pro a través del punto de entrada en la barra de navegación superior de la web de Binance. Los usuarios de Android también pueden activarlo desde el Binance Ai existente en la app de Binance para Android. Una vez activado y configurado, Binance Ai Pro queda habilitado para el usuario en todas las plataformas (iOS, Android y Web).

"Binance Ai Pro es el siguiente paso en nuestro enfoque para hacer que la IA sea más atractiva y fluida para los usuarios", afirmó Jeff Li, vicepresidente de Producto en Binance. "Vemos la IA y las criptomonedas como pilares complementarios, y nuestro foco está en aplicar la IA de formas que ayuden a los usuarios a descubrir información, monitorear mercados y gestionar sus flujos de trabajo de trading. Durante el lanzamiento de la beta, estamos solicitando activamente el feedback de los usuarios para mejorar la experiencia y ampliar los flujos de trabajo soportados antes de una disponibilidad más amplia."

Binance Ai Pro ofrece una activación fluida sin necesidad de instalaciones adicionales. Una vez configurado, crea y vincula automáticamente una subcuenta virtual dedicada, aislada de la cuenta principal del usuario y enlazada a una clave API sin permisos de retiro ni transferencia, lo que ayuda a minimizar el riesgo y a mantener la segregación de fondos. Tras transferir manualmente fondos desde la cuenta principal a la subcuenta virtual, Binance Ai Pro puede ejecutar estrategias, operaciones o funciones de monitoreo de activos relacionados.

Binance Ai Pro está construido sobre el ecosistema de código abierto OpenClaw y funciona con motores de IA como ChatGPT, Claude, Qwen, MiniMax y Kimi. Binance Ai Pro conecta estos modelos y AI Skills, incluyendo las Binance AI Skills , en flujos de trabajo asistidos por IA para tareas de investigación, monitoreo y trading.

Binance Ai Pro puede asistir a los usuarios con órdenes de contratos, análisis de precios del mercado de criptomonedas, consultas sobre la distribución de tokens en carteras de blockchain y ejecución de estrategias de trading configuradas por el usuario. La disponibilidad de productos y funcionalidades varía según la jurisdicción. Binance Ai Pro ofrece infraestructura agéntica de IA como herramienta, pero los usuarios son los únicos responsables de la configuración de sus estrategias y las decisiones de trading. Binance no proporciona asesoramiento, recomendaciones ni estrategias de inversión a través de este soporte adicional de IA.

Binance Ai Pro pone a disposición 5 millones de créditos de uso de IA mensuales para apoyar la actividad de trading impulsada por IA del usuario a un precio de $9.99 USD por mes (precio regular: $29.99 USD por mes) durante la fase beta, pagadero a través de Binance Pay, con renovación mensual automática y la opción de cancelar en cualquier momento desde la configuración de la cuenta (Los precios indicados no incluyen impuestos locales que pudieran aplicar).

Los usuarios nuevos reciben 7 días de prueba gratuita, sin cargos si desactivan el soporte de trading con IA durante el período de prueba. Cuando se agotan los créditos mensuales de un usuario de Binance Ai Pro, el servicio continúa operando sin restricciones de uso, pero con una capacidad de soporte y ejecución reducida, mientras el usuario mantiene disponible su intervención manual. Binance Ai Pro reanuda su operación con mayor capacidad de soporte y ejecución cuando los créditos se renuevan el mes siguiente. Los usuarios que opten por no usar Binance Ai Pro pueden seguir utilizando Binance Ai con capacidades de IA más limitadas.

Binance invita a los participantes a compartir sus comentarios para orientar las mejoras antes de la disponibilidad general, aquí .

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