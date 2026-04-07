La compañía refuerza su compromiso con la protección del usuario a través de educación, tecnología y sistemas de alerta temprana

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y activos digitales más grande del mundo, anuncia el lanzamiento de su Guía de Seguridad de Cuentas 2026 , un recurso educativo completo diseñado para brindar a los usuarios las herramientas, el conocimiento y las configuraciones necesarias para proteger sus activos digitales con total confianza.

"La seguridad es parte esencial de la infraestructura, no un complemento. En Binance hemos construido capas de protección que funcionan en tiempo real, y esta guía las pone al alcance de cualquier usuario. El ecosistema cripto en Argentina madura junto con sus usuarios, y eso es, sin dudas, un saldo positivo", señaló Guilherme Nazar, vicepresidente regional de Binance para América Latina.

La guía, disponible en el blog oficial de Binance, refleja el compromiso permanente de la compañía con la seguridad como pilar fundamental de su propuesta de valor. Más que un documento técnico, se trata de un acompañamiento práctico que cualquier usuario puede implementar en minutos, independientemente de su nivel de experiencia en finanzas digitales.

Reconocer para protegerse: las principales situaciones de riesgo

Una parte central de la guía es el reconocimiento de las situaciones más comunes que pueden poner en riesgo una cuenta. La educación del usuario es, en este sentido, la primera línea de defensa.

La suplantación de identidad es uno de los patrones más frecuentes: actores maliciosos pueden intentar hacerse pasar por representantes de Binance a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas, con el objetivo de obtener credenciales o guiar al usuario hacia acciones no deseadas. Binance nunca solicitará contraseñas, códigos de autenticación ni acceso remoto al dispositivo del usuario.

Las plataformas y tokens imitadores representan otro vector de atención: sitios web, aplicaciones o activos digitales que replican la apariencia de plataformas legítimas para inducir al usuario a interactuar con ellos. La recomendación es siempre verificar que la URL sea exactamente https://binance.com y operar exclusivamente en canales oficiales.

Las oportunidades de inversión con promesas de retornos garantizados son una señal de alerta clara. Ninguna plataforma legítima puede garantizar rendimientos fijos ni ofrece "niveles VIP" con acceso a ganancias exclusivas. Ante este tipo de propuestas, la guía recomienda verificar a través de Binance Verify antes de tomar cualquier acción.

Los códigos QR y solicitudes de verificación facial no solicitadas deben tratarse siempre con cautela: Binance no solicita videos de rostro ni escaneo de QR fuera de sus flujos oficiales dentro de la app.

Protección en capas, accesible para todos

La Guía de Seguridad 2026 presenta un enfoque basado en tres configuraciones de alto impacto que trabajan en conjunto para ofrecer una protección robusta:

La biometría — verificación facial o de huella digital — agrega una capa de autenticación sólida, basada en el dispositivo y difícil de comprometer.

Las passkeys ofrecen autenticación sin contraseña mediante verificación criptográfica almacenada en el dispositivo del usuario, simplificando el acceso y reduciendo la exposición a vulnerabilidades técnicas.

El Código Anti-Phishing, un código personalizado de 8 caracteres, permite a los usuarios identificar de forma inmediata si una comunicación es genuinamente de Binance, aportando una capa de verificación instantánea en cada interacción.

Alertas tempranas: detener un error antes de que ocurra

Uno de los aspectos más destacados de la guía es el sistema de alertas tempranas de Binance, que notifica proactivamente a los usuarios cuando una acción podría representar un riesgo antes de que los fondos se muevan. Este sistema funciona como una red de contención inteligente que actúa en tiempo real, y constituye uno de los diferenciales más concretos de la plataforma en términos de protección activa del usuario.

En situaciones de riesgo elevado, Binance cuenta además con la capacidad de pausar temporalmente los retiros de una cuenta mientras se completan las verificaciones de seguridad correspondientes, como última línea de defensa para preservar la integridad de los activos.

Educación continua como compromiso institucional