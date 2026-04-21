Binance anunció el lanzamiento de Binance Chat, una nueva función dentro de la app de Binance que integra mensajería, interacción con comunidades y transferencias de cripto en una sola experiencia. Ahora los usuarios pueden conectarse con sus contactos, unirse a conversaciones, gestionar activos y mover cripto de forma fluida sin salir de la aplicación.

Binance Chat refleja la dirección más amplia del producto de Binance hacia una superapp financiera cotidiana más integrada. A medida que las criptomonedas se usan cada vez más en momentos del día a día, los usuarios suelen descubrir ideas en un lugar, comentarlas en otro y completar transferencias en un tercero. Binance Chat está diseñado para reducir esa fragmentación al acercar la comunicación y el intercambio de valor dentro de una sola experiencia en la app.

Con Binance Chat, los usuarios pueden agregar a amigos y familiares, unirse a conversaciones grupales, compartir tarjetas de trading y enviar sobres rojos y pagos en cripto directamente dentro de los chats. Por ejemplo, los usuarios pueden conversar sobre un movimiento del mercado y enviarse cripto entre sí sin salir del chat. Los usuarios también pueden acceder a salas de chat a través de Binance Square, lo que facilita interactuar con creadores y comunidades en tiempo real.

Los contactos se agregan mediante IDs únicos de chat, y los usuarios deben aceptar una solicitud de contacto antes de poder chatear, lo que ayuda a reducir contactos no deseados. Binance Chat también se beneficia de las protecciones de cuenta y los controles dentro de la app que ya están disponibles en toda la plataforma Binance, para ayudar a los usuarios a operar con mayor confianza.

Binance presenta Binance Chat, un paso hacia una superapp financiera cotidiana más integrada

Jeff Li, VP de Producto en Binance, comentó: "En Binance estamos enfocados en hacer que las criptomonedas sean más prácticas para el uso diario, reduciendo fricciones y manteniendo una experiencia simple e intuitiva. Binance Chat acerca la comunicación, la comunidad y las transferencias de cripto dentro de una sola experiencia en la app. Es un paso importante hacia una plataforma más conectada, donde los usuarios puedan interactuar, gestionar activos y mover valor más fácilmente en un solo lugar."

Disponibilidad: Los usuarios pueden acceder a Binance Chat iniciando sesión en Binance y abriendo la nueva función Chat. Pueden tocar el ícono de Chat en la parte superior de la página principal o usar la barra de búsqueda para encontrar Chat. Binance Chat está disponible en todas las regiones donde Binance opera. Algunas funciones, incluida la posibilidad de crear chats grupales, se están implementando progresivamente y pueden no estar disponibles de inmediato para todos los usuarios. Las transferencias de cripto en Binance Chat pueden variar según la disponibilidad local y las restricciones regionales.