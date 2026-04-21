Coinbase advierte por la "amenaza cuántica" que puede impactar en Bitcoin y otras criptomonedas

Expertos aseguran que el auge de la computación cuántica hará imprescindible cambiar los protocolos de protección en el ecosistema blockchain

La computación cuántica vuelve a ganar espacio en el debate cripto, pero esta vez con una advertencia que combina calma técnica y sentido de urgencia. Un informe encargado por Coinbase sostiene que Bitcoin, Ethereum y otras redes no enfrentan un riesgo inmediato.

Sin embargo, la industria no debería esperar a que el peligro sea inminente para comenzar a actuar.

El documento, de 50 páginas, fue elaborado por un consejo asesor independiente. Entre las figuras reconocidas aparecen Dan Boneh, de la Universidad de Stanford; Justin Drake, de la Ethereum Foundation; y Sreeram Kannan, de Eigen Labs.

La conclusión central es que un futuro computador cuántico tolerante a fallos, capaz de romper cifrados ampliamente usados, es cada vez más plausible, aunque el plazo sigue siendo incierto.

La discusión no implica que las redes blockchain actuales estén rotas ni cerca de estarlo. Las máquinas cuánticas disponibles hoy se encuentran muy lejos de tener la capacidad necesaria para vulnerar la criptografía que sostiene a los principales ecosistemas cripto.

Aun así, el informe subraya un punto clave. El tiempo para diseñar una transición segura puede ser largo. Por eso conviene empezar ahora.

Por qué el problema cuántico no es solo técnico sino también económico

El reporte plantea que la amenaza va más allá de lo tecnológico. También es un desafío operativo y económico, según recogió CoinDesk.

Migrar millones de billeteras, actualizar software crítico y coordinar cambios entre protocolos son tareas que podrían tomar años. Incluso si ya existen herramientas criptográficas resistentes al escenario poscuántico.

Resolver el destino de fondos perdidos o inactivos agrega otra capa de complejidad. Esas billeteras nunca se actualizarían, pero seguirían existiendo bajo reglas antiguas.

Para lectores menos familiarizados con el tema, la amenaza cuántica se refiere a algo específico. Futuros computadores cuánticos podrían resolver problemas matemáticos que hoy protegen claves privadas y firmas digitales.

Estos mecanismos son esenciales para la seguridad en internet y en redes blockchain. No se trata de una capacidad demostrada en producción a gran escala. Es un riesgo teórico que gana credibilidad conforme avanza la investigación.

En los últimos meses, estas preocupaciones salieron del ámbito puramente académico. Entraron con más fuerza al debate público.

Investigadores de Google publicaron estimaciones según las cuales un sistema cuántico suficientemente avanzado podría algún día romper la criptografía de Bitcoin. Ese tipo de análisis no fija una fecha definitiva, pero sí eleva la presión sobre la industria.

Qué dicen los expertos sobre el cronograma de la amenaza cuántica

El informe respaldado por Coinbase expresa la situación en términos directos. Sus autores afirman que tienen un alto grado de confianza en algo concreto.

Eventualmente se construirá un computador cuántico tolerante a fallos a gran escala. Agregan que el cronograma es incierto, pero claramente está en el horizonte.

En otras palabras, el desacuerdo no gira tanto en torno a si llegará, sino a cuándo.

Esa incertidumbre es precisamente lo que vuelve difícil la toma de decisiones. Las estimaciones mencionadas en el documento oscilan entre unos pocos años y una década o más.

Como no existe una forma fiable de anticipar un avance decisivo, los autores sostienen que esperar a que la amenaza se vuelva urgente sería una mala estrategia para un sector donde los cambios profundos suelen ser complejos de coordinar.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) ya emitió recomendaciones. Sugiere migrar hacia criptografía resistente a la computación cuántica para 2035.

Según el informe, incluso ese calendario podría resultar optimista. La presión sobre las infraestructuras digitales críticas podría intensificarse antes de lo previsto.

Las redes blockchain siguen siendo seguras pero no todas enfrentan el mismo riesgo

El reporte enfatiza un punto tranquilizador. Las blockchains actuales continúan siendo seguras. Romper el cifrado estándar que hoy protege a Bitcoin, Ethereum y otras redes requeriría una sobrecarga computacional enorme.

Este matiz es clave para evitar lecturas alarmistas o interpretaciones de colapso inminente.

Aun así, no todos los activos o configuraciones de billetera presentan el mismo perfil de exposición. El documento señala que algunas billeteras de Bitcoin que ya revelaron sus claves públicas podrían convertirse en objetivos más atractivos.

En cambio, las que permanecen protegidas detrás de funciones hash podrían mantener una mayor seguridad en el corto plazo.

La diferencia importa porque muestra algo relevante. El riesgo no se distribuye de manera uniforme. En blockchain, detalles aparentemente técnicos alteran el nivel de vulnerabilidad futura.

El tipo de dirección usada, el momento en que se expone una clave pública o la arquitectura de firma pueden marcar diferencias significativas. Por eso, la preparación no pasa solo por actualizar protocolos.

También requiere revisar prácticas de custodia y diseño de billeteras.

El informe evita presentar una salida única. En lugar de proponer un reemplazo simple e inmediato de toda la infraestructura actual, describe varias estrategias de transición.

Entre ellas figuran sistemas híbridos que combinan la criptografía vigente con alternativas poscuánticas. O modelos que permitan una migración gradual solo cuando sea necesario.

Cómo responden Ethereum, Solana y otros ecosistemas a la amenaza cuántica

La respuesta del sector ya comenzó, aunque todavía en una etapa exploratoria. La Ethereum Foundation ha propuesto nuevos tipos de firmas digitales diseñadas para resistir ataques de computadores cuánticos.

Ese trabajo no implica que Ethereum vea una amenaza inmediata. Busca abrir con tiempo la discusión sobre cómo adaptar una red de escala global sin comprometer seguridad ni eficiencia.

Solana y otros ecosistemas también están experimentando con diseños de billeteras resistentes a la computación cuántica. El patrón es similar en todos los casos. Se reconoce que el riesgo está más adelante en el tiempo.

Pero se asume que la ventana de preparación podría cerrarse rápido si el progreso tecnológico se acelera de forma inesperada.

Desde esa perspectiva, el debate ya no es si conviene prepararse. Es cómo hacerlo sin generar costos excesivos ni deteriorar el rendimiento de las redes.

En cripto, donde cada byte adicional puede elevar costos y limitar capacidad, esa pregunta es especialmente sensible.

Cuánto costaría migrar a criptografía poscuántica y por qué no es simple

Una de las conclusiones más importantes del documento es que la criptografía resistente a la computación cuántica ya existe y se encuentra en proceso de estandarización por parte del NIST.

La buena noticia, por tanto, es que el sector no parte desde cero. La mala noticia es que implementar esas soluciones a escala blockchain dista mucho de ser trivial.

Las firmas digitales poscuánticas pueden ser decenas o incluso cientos de veces más grandes que las actuales. Ese solo cambio podría disparar los costos de datos dentro de la cadena.

También reduciría el rendimiento general de las redes. En sistemas donde la eficiencia de almacenamiento y transmisión es central, el impacto práctico sería significativo.

El informe incluye una estimación especialmente llamativa: reemplazar las firmas actuales por alternativas resistentes a la computación cuántica podría expandir el tamaño de los bloques hasta 38 veces.

Ese dato ayuda a entender por qué la transición no se resuelve simplemente activando un nuevo estándar criptográfico. Hay compensaciones profundas entre seguridad futura, velocidad, costos y experiencia de usuario.

A eso se suman desafíos de gobernanza y operación cotidiana. Migrar millones de billeteras requeriría coordinación masiva entre desarrolladores, exchanges, proveedores de custodia y usuarios finales.

Además, persistiría una pregunta difícil. Qué hacer con los fondos perdidos o inactivos que nunca se actualicen, pero que seguirían existiendo en la cadena bajo reglas antiguas.

Frente a ese panorama, los autores recomiendan enfoques flexibles. Deben preservar la seguridad y el rendimiento actuales, sin cerrar la puerta a una actualización rápida cuando sea necesario.

La conclusión del informe es inequívoca. El momento para empezar a prepararse es ahora. No porque el colapso sea inminente, sino porque improvisar después podría ser mucho más costoso para toda la industria cripto.