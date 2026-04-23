Binance Research explora la transición de co-pilotos de IA a agentes autónomos y por qué cripto se convierte en entorno natural para la ejecución autónoma

Binance Research, el brazo de investigación de mercado del exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, publicó "De copilotos a agentes". Allí analiza cómo la IA está evolucionando de una herramienta de asistencia a una capa de ejecución, y por qué el ecosistema cripto está surgiendo como uno de los primeros entornos donde esta transición comienza a hacerse visible.

Binance Research señala que la IA se está convirtiendo en una señal macroeconómica importante de asignación de capital. Según Gartner, el gasto global en IA proyecta crecer de US$1,76 billones en 2025 a US$2,52 billones en 2026, hasta alcanzar US$3,34 billones en 2027. Se espera que la infraestructura de IA represente la mayor parte del gasto total.

El gasto global en IA por mercado

Además, Binance Research destacó que los datos del mercado privado apuntan en la misma dirección. Según Crunchbase, las empresas de IA recaudaron aproximadamente US$242 mil millones en el Q1 de 2026, representando alrededor del 80% del financiamiento de riesgo global durante el trimestre. El comentario sugiere que esta concentración de capital influye cada vez más en las prioridades estratégicas de sectores adyacentes, incluyendo cripto.

Las empresa de IA recaudaron casi u$s242.000 millones en el priemr trimestre

El informe también destaca cómo la IA se está integrando cada vez más profundamente en la capa de productos e infraestructura del ecosistema cripto. Silicon Valley Bank encontró que, por cada dólar de capital de riesgo invertido en empresas cripto en 2025, 40 centavos también se destinaron a una firma que además está desarrollando productos de IA. Esto representa un aumento frente a los 18 centavos del año anterior. Esto sugiere que la IA está entrando cada vez más en el ecosistema cripto no como una narrativa separada, sino como parte de su infraestructura central.

La IA se integra en la capa de productos e infraestructura del ecosistema cripto

Según Binance Research, cripto está emergiendo como una capa de ejecución temprana para la IA agéntica porque ya ofrece muchas de las características estructurales que los agentes necesitan. Esto incluye datos on-chain, rieles programables, componibilidad y mercados 24/7. En comparación con las finanzas tradicionales, donde la ejecución todavía depende de intermediarios, restricciones de horario de mercado y sistemas heredados, cripto ofrece un camino más directo desde el análisis hasta la acción.

También señala evidencia temprana a nivel de producto de este cambio. Utilizando Binance Ai Pro (Beta) como punto de referencia, Binance Research encontró que el 45,7% de las conversaciones en un solo día fueron iniciadas por el sistema y no por el usuario. Esto sugiere que una parte significativa de los usuarios ya ha configurado agentes de IA persistentes que operan en segundo plano.

En el comentario, Binance Research concluye: "...la IA está pasando de ser una herramienta de descubrimiento a convertirse en una capa de ejecución. A medida que la cadena de valor, desde la inteligencia hasta la acción, se comprime, la competencia podría desplazarse cada vez más de quién tiene una función de IA a quién controla el ciclo de decisión del usuario. Las plataformas más cercanas a la ejecución pueden obtener una ventaja en retención, monetización y captura del flujo de órdenes."

El informe completo, "De copilotos a agentes", ya está disponible en Binance Research.