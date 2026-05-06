Binance donará 150.000 dólares a la fundación de Esteban Bullrich, tras su reclamo

El exdiputado nacional y ministro había reclamado por la imposibilidad de acceder a su cuenta en la plataforma. Cuál fue la respuesta

Nos alegra confirmar que la situación reportada por Esteban Bullrich fue resuelta satisfactoriamente. Tal como anticipamos, nuestro equipo se comunicó con él de manera directa, actuó con rapidez para atender su caso, y Esteban recuperó el control total de su cuenta.

La seguridad de los fondos de nuestros usuarios es siempre nuestra máxima prioridad. Proteger las cuentas de cualquier forma de acceso no autorizado es un compromiso que asumimos con seriedad, al igual que garantizar que nuestros procesos respondan genuinamente a las necesidades de los usuarios en cada situación.

Para Binance, la accesibilidad es un estándar, no una excepción. Este caso fue escalado internamente, el problema fue identificado y corregido. Como parte de nuestras mejoras continuas, estamos fortaleciendo nuestros estándares de accesibilidad para que los usuarios que necesiten asistencia directa puedan acceder a ella de forma fluida, sin fricciones innecesarias.

Además, como expresión concreta de nuestro compromiso con la accesibilidad y la inclusión, desde Binance trabajaremos junto a la Fundación Esteban Bullrich para realizar una donación de USD 150.000, con el objetivo de apoyar la lucha contra el ELA en Argentina, en favor de la comunidad que vive y combate esta enfermedad cada día.

Gracias, Esteban. Gracias a todos los que nos exigen ser mejores. Seguiremos fortaleciendo nuestros procesos para que todos los usuarios tengan una experiencia justa, segura y sin obstáculos.

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