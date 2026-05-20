El mandatario firmó un decreto que ordena a reguladores clave reformar normativas en 180 días para abrir paso a criptomonedas en bancos tradicionales

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para integrar bitcoin y blockchain en el sistema financiero tradicional de Estados Unidos. El decreto presidencial obliga a los principales reguladores del país a reformar sus normativas.

La medida busca eliminar barreras que hoy frenan a las empresas fintech. Trump apunta directamente contra las reglas actuales que favorecen a la banca tradicional.

El mandatario estadounidense firmó el documento el martes 19 de mayo de 2026. El objetivo central es mantener el liderazgo tecnológico global de Estados Unidos frente al desarrollo acelerado de soluciones financieras digitales que ya avanzan en otras economías.

La Casa Blanca publicó el texto completo de la orden ejecutiva. Allí, Trump califica las regulaciones vigentes de "excesivamente gravosas y fragmentadas".

Según el documento oficial, esas normativas actúan como barreras injustificadas que benefician principalmente a instituciones bancarias establecidas. Las fintech quedan relegadas.

Qué agencias deben reformar sus reglas y en qué plazos

El decreto establece cronogramas estrictos para las agencias federales. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) encabeza la lista de organismos obligados a actuar.

También están incluidas:

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB)

La Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA)

La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC)

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC)

Todas deben revisar sus marcos normativos. Los directivos de cada organismo tienen 90 días para analizar sus normativas internas. Deben identificar disposiciones redundantes que traben alianzas entre fintech y bancos comerciales.

El análisis debe detectar obstáculos en la obtención de licencias federales de custodia, seguros y corretaje. Son barreras operativas que hoy demoran meses o años.

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (FRB) tiene un encargo especial. En 120 días debe entregar un informe sobre acceso directo a cuentas de pago.

El documento de la FRB determinará si es legalmente viable que empresas de criptomonedas y fintech accedan a las redes de liquidación en tiempo real del banco central, algo históricamente reservado para bancos tradicionales.

A los 180 días, todos los reguladores deben tener ejecutadas las reformas definitivas. Las nuevas reglas buscarán dinamizar la competencia en el sector financiero.

Cómo se conecta esta orden con la ley Clarity que avanza en el Congreso

El decreto de Trump llega en medio de debates legislativos en Washington. El Senado reportó avances significativos con el proyecto de ley Clarity. El Comité Bancario de la Cámara Alta aprobó esa iniciativa el 14 de mayo.

La orden ejecutiva podría funcionar como catalizador de cambios burocráticos. La Casa Blanca busca acelerar reformas administrativas antes que el texto legislativo final quede aprobado.

La estrategia presidencial apunta a equilibrar apertura tecnológica con seguridad jurídica. También debe garantizar solvencia institucional y protección al consumidor. Los dos caminos —ejecutivo y legislativo— convergen hacia el mismo objetivo: ambos buscan modernizar el aparato regulatorio estadounidense.

Qué cambia para Wall Street y los usuarios de criptomonedas

Estados Unidos busca reformar la arquitectura de Wall Street y flexibilizar el acceso a los sistemas de pago tradicionales Las empresas fintech podrán competir en igualdad de condiciones con bancos establecidos.Así, el ecosistema financiero se abrirá a nuevos actores digitales.

La iniciativa busca reorganizar la infraestructura financiera bajo un esquema digital integrado, con menor costo para el uso de criptomonedas en Estados Unidos. De este modo, se podría abaratar transacciones con bitcoin y otros activos digitales. Los intermediarios tradicionales perderán parte de su ventaja competitiva estructural.