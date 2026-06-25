Binance nombra a Daniel Acosta como Head de Latam

Acosta asume un rol ampliado para acelerar la adopción cripto y la inclusión financiera en una de las regiones de activos digitales de mayor crecimiento

Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios, anuncia el nombramiento de Daniel Acosta como Head de América Latina. En este nuevo rol ampliado, Acosta intensificará los esfuerzos para llevar el mundo cripto a la vida cotidiana de los usuarios en América Latina, ofreciendo productos y servicios accesibles, seguros e innovadores.

Acosta, quien ha sido gerente general de Binance para Colombia y Norte de Latam desde 2022, dirigirá la estrategia de negocio para impulsar el crecimiento continuo y el cumplimiento regulatorio en toda la región, al tiempo que adapta la estrategia centrada en el usuario de Binance para satisfacer las necesidades y demandas de los usuarios locales, incluyendo soluciones de pago más fluidas, servicios transfronterizos, pares de negociación y productos de earn que complementen las ofertas existentes.

"Estoy emocionado de asumir esta oportunidad y contribuir al desarrollo de una región tan relevante para Binance. América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento. Esa es precisamente la oportunidad: Binance no es solo un exchange cripto, es una súper app financiera, y esta región es donde esa propuesta de valor integral se vuelve más relevante. Estamos atentos a las oportunidades y necesidades de los usuarios locales, y comprometidos a construir la infraestructura que los conecte con el sistema financiero global", señala Acosta.

América Latina es una de las regiones de mayor crecimiento en adopción cripto y hogar de tres de los 20 mayores mercados, según el Informe de Adopción Cripto de Chainalysis 2025. De acuerdo con el informe, la adopción cripto en América Latina aumentó un 63% el año pasado, solo por detrás de la región de Asia-Pacífico, reflejando una creciente demanda tanto del segmento minorista como institucional.

Binance ha tomado a América Latina como una región prioritaria para el lanzamiento de productos y servicios que aumentan la usabilidad de las criptomonedas, mientras satisface las necesidades más importantes de los usuarios locales. Recientemente expandió las soluciones de pago en la región, incluyendo la Binance Card, herramientas de pago con código QR y la integración del sistema de pago brasileño Pix con Binance Pay, permitiendo pagos instantáneos y fluidos en reales brasileños usando cripto. Binance ofrece actualmente 32 pares de negociación en monedas fiduciarias locales en distintos mercados.

Binance nombra a Daniel Acosta como Head de Latam

Acosta continuará supervisando la región de Colombia, Centroamérica y el Caribe, donde lideró estrategias que ayudaron a Binance a alcanzar hitos relevantes desde que se incorporó a la plataforma en 2022, incluyendo la primera licencia regulatoria otorgada a un exchange cripto por El Salvador, obtenida por Binance en 2023.

Antes de unirse a Binance hace 4 años, Acosta dedicó la mayor parte de su carrera a la industria de pagos y tecnología. Durante 10 años, ocupó varios cargos en Mastercard, desempeñándose más recientemente como Líder Regional para América Latina y el Caribe de productos de Cripto, Blockchain y Comerciales. También fue responsable de gestionar la estrategia de la línea de productos de pago en los segmentos Cripto, Mercado Grande, PyME y B2B, así como de liderar, gestionar y desarrollar equipos en toda la región. Acosta posee un título de Licenciado en Administración de Empresas con especialización en Gestión de la FIU y ha completado estudios en Procesos de Innovación y Pensamiento Exponencial en Singularity University.

Tras liderar las operaciones de Binance en América Latina durante uno de los periodos más transformadores de la historia cripto de la región, Guilherme Nazar, ex director de Latam, asume un rol de asesoría estratégica tras una sucesión de liderazgo planificada. Desde su incorporación a Binance en 2022, Guilherme construyó y escaló la presencia regional de la empresa desde cero, posicionando a Binance como líder indiscutible del mercado en toda América Latina, una región que se consolidó como uno de los mercados cripto de mayor crecimiento del mundo durante su gestión. Bajo su liderazgo, Binance obtuvo aprobaciones regulatorias en mercados clave como Argentina, Brasil, El Salvador y México, y desarrolló un conjunto de productos y servicios localmente relevantes (desde rampas de entrada en moneda fiduciaria hasta soluciones de pago y remesas) que incorporaron a millones de usuarios al ecosistema cripto. En su rol de asesor, Nazar continuará apoyando la estrategia a largo plazo de Binance en la región, mientras persigue nuevas oportunidades emprendedoras en la frontera entre finanzas y tecnología.

La base global de usuarios de Binance ha superado los 320 millones, con un volumen negociado de 34 billones de dólares en la plataforma en 2025, un logro que refleja la acelerada tasa de adopción de los activos digitales y la blockchain a nivel global. Comprometida con el desarrollo sostenible de la industria, la bolsa ha venido incrementando sus inversiones en seguridad, cumplimiento y educación para proteger los fondos de los usuarios y el ecosistema.