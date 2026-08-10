Gigante financiero vendió casi 1.700 Bitcoins en plena presión sobre el precio de la criptomoneda

La reciente operación realizada por Strategy busca fortalecer su capital accionario y confirma un giro estratégico en el manejo de activos digitales

Strategy, la empresa antes conocida como MicroStrategy, vendió 1.690 bitcoins por u$s108,6 millones entre el 3 y el 9 de agosto. La operación marca un hito, ya que es la primera vez que la compañía se desprende de parte de su reserva cripto desde que adoptó esta estrategia.

El precio promedio de venta fue de u$s64.262 por Bitcoin, según detalló un documento 8-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. A pesar de la venta, Strategy todavía mantiene 840.447 bitcoins en su balance.

Se trata de la mayor reserva corporativa de criptomonedas del mundo. Ninguna otra empresa acumula tantos bitcoins como activo de tesorería.

Por qué Strategy se desprendió de u$s108 millones en Bitcoin

La venta no fue una reacción de pánico ante la caída del precio de bitcoin, que ronda los u$s60.000. El objetivo fue recomprar acciones preferentes de STRC para sostener la estructura financiera de la compañía, según explicó Yahoo Finance.

Con el dinero obtenido de la venta de bitcoins, Strategy recompró 1.152.020 acciones preferentes de STRC. Estas acciones habían sido emitidas y vendidas previamente a inversores institucionales.

Las acciones preferentes funcionan diferente a las acciones comunes. Los inversores no solo ganan si sube el precio de la acción, sino que reciben un dividendo periódico, similar a un pago fijo.

Este tipo de instrumento financiero es atractivo para inversores que buscan flujo de caja constante. Pero también representa un compromiso financiero para la empresa emisora.

Al recomprar estas acciones, Strategy reduce sus obligaciones de pago futuras. La operación apunta a mejorar la flexibilidad financiera de la compañía en un contexto de volatilidad cripto.

Qué es una bitcoin treasury company y por qué Strategy es la más grande

Desde su lanzamiento en 2008, Bitcoin fue ganándose poco a poco la confianza del mercado institucional. Empresas de sectores cada vez más diversos comenzaron a incorporar la criptomoneda como parte de su estrategia de tesorería.

Así nacieron las bitcoin treasury companies. Son firmas que implementan una estrategia centrada en la acumulación de bitcoin como activo de reserva, similar a cómo otras empresas guardan oro o dólares.

Strategy es la pionera y la más grande de este tipo de compañías. Comenzó a comprar bitcoins de forma agresiva bajo el liderazgo de Michael Saylor, su entonces CEO.

La apuesta de Strategy se basa en la creencia de que bitcoin es "oro digital": un activo que preserva valor en el tiempo mejor que el dinero tradicional, especialmente en contextos de inflación alta.

El modelo de negocio implica endeudarse para comprar más bitcoins. Strategy ha emitido bonos y acciones preferentes para financiar sus compras cripto.

Esta estrategia funcionó bien mientras bitcoin subía. Pero genera interrogantes cuando el precio cae.

El precio de Bitcoin continúa bajo presión

En octubre de 2025, bitcoin alcanzó su máximo histórico: u$s126.198,07. Desde entonces, la caída ha sido pronunciada.

En febrero, la criptomoneda registró un descenso de 17,43% en tan solo un día, hasta ubicarse en u$s60.000. Desde hace dos meses se mantiene debajo de los u$s70.000, con subas y bajas constantes.

En las últimas 24 horas, bitcoin cayó alrededor de 1,5%. Según la plataforma Coin Market Cap, el movimiento se debe a la cautela de los inversores ante la publicación de datos macroeconómicos clave en Estados Unidos.

La caída no parece vinculada a la venta de Strategy. El volumen operado por la compañía (u$s108,6 millones) es relativamente pequeño comparado con el mercado diario de bitcoin.

Sin embargo, una crítica recurrente a las bitcoin treasury companies tiene que ver con el riesgo sistémico: si bitcoin cayera drásticamente, Strategy podría verse obligada a liquidar posiciones masivas para cubrir deudas, lo que desencadenaría ventas generalizadas en el mercado cripto.

Por ahora, no se han dado ventas masivas. La operación de agosto parecería ser una decisión estratégica puntual para mejorar la estructura de capital.

Strategy sigue manteniendo su postura alcista sobre bitcoin a largo plazo. La venta de 1.690 bitcoins representa apenas 0,2% de su reserva total de 840.447 unidades.