Analistas El dólar se fue a $40 y habló Melconian: su "receta" para la crisis y lo que puede venir

Luego de que el FMI asegurara el adelantamiento de la asistencia financiera, Melconian se mostró a favor de alcanzar un déficit cero para el próximo año

Luego de que el FMI asegurara el adelantamiento de la asistencia financiera a la Argentina, y mientras en la Casa Rosada piensan en anticipar el compromiso de equilibrio fiscal a 2019, Carlos Melconian se mostró a favor de alcanzar un déficit cero para el próximo año.



"Un tema central es contra qué viene el adelantamiento de los fondos, porque si no es joda. Me imagino que debe ser contra un cierre fiscal. Si de 2.7 del PBI tenía que ir a 1.3, me imagino que se irá a cero el déficit", dijo el ex titular del Banco Nación.



Y respaldó este objetivo: "El déficit cero me hace acordar a mi casa. Tengo 61 años y toda la vida viví con déficit cero, ¿Mi casa es déficit cero y en el país puede ser menos cinco? De ninguna manera".



"Basta de decir que eso es ortodoxia y ajuste, no jodamos más. Que la política diga que un país con menos cinco no aguanta. Tenés una década que lo aguanta si privatizás, otra que lo aguanta si tomás al BCRA, a los fondos de pensiones, al Banco Nación y te lo fumás. Y si no, otra década que aguanta la deuda. Algún día tengamos una década donde hay cero de equilibrio", continuó en una entrevista que concedió a TN.



E insistió: "No es una potestad ortodoxa. Es una cuestión de que todos los tipos en nuestras casas hacemos esto".





"Esto no involucra solo al Presidente, que ha cometido errores de mala praxis —aclaró—, sino también a toda la clase política. No empecemos con qué inventamos de viejas cuestiones demagógicas y populistas. Ya está todo el mundo avivado: háganlo y se terminó el partido".



A continuación, las frases destacadas de Melconian:



– "Siempre se puede estar peor y también mejor, si salís del conflicto"



-"Más allá de los procesos de desconfianza, evidentemente hay una cosa que se sabía, que es que el dinero del Fondo para este período presidencial no era suficiente".



– "Hubo alguna subestimación que incluye al propio organismo respecto a cómo se desarma el tema de las Lebac".



-"Ya quedó atrás la herencia y la mala praxis"



-"El dólar sube mientras haya demanda excedente".



-"¿Por qué si en 2014 con una devaluación menor la inflación fue de 38 y en 2016 también ahora con más devaluación va a ser menor? No tengo respuesta, puede ser".



-"Las recesiones históricamente tienen cuatro trimestres. Si la iniciás en el segundo trimestre, se empezaría a salir vía campo en el segundo trimestre (de 2019)".



-"Un tema de mala leche puro fue la sequía".



-"Esto es un incendio y en un incendio cuando actúan los bomberos no les pedís que tengan cuidado con los cuadros".



-"La falta de resultados siempre da debilitamiento".



-"Macri es el presidente, el resto son todos prescindibles".