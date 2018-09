Inflación La explosión del dólar dispara las estimaciones de inflación y ya superan el 40%

Los especialistas esperan que en septiembre haya un 5% de inflación. El pronóstico interanual podría superar la barrera por más de 10 puntos.

La escalada del dólar vivida la pasada semana afectará duramente a los valores de inflación según indican encuestadores y analistas privados. Se espera que la inflación anual quiebre la barrera del 40%.



En este escenario, los especialistas esperan que para septiembre la suba del dólar ingrese entre 0,5 y 3 puntos porcentuales a la inflación, dejando el número final cerca o más del 3% que ya se vio entre mayo y julio . El pronóstico de la consultora ACM, muestra una suba de medio punto a 3,5%, mientras que Econviews estiman "un 5,5%, contra un 2% antes de la corrida".



Entre los rubros más afectados se encuentran los alimentos (principalmente los productos elaborados con harinas), combustibles y muy probablemente los servicios . También se espera a los precios más altos de los insumos, bebidas, energía y hasta artículos para el hogar.

"En el contexto real la suba nos da un 43% a fin de año , cuando antes de que el dólar tocara los $ 40 proyectábamos 35%. Es un aumento de más o menos el 30%, siguiendo la tendencia de los anteriores ", sostuvo uno de los encuestadores.



Todos estos pronósticos anuales están también sujetos a cuánto se estabiliza el dólar (y que es lo que se debe hacer después de la reimpresión ministerial y un mayor detalle de las finanzas con el FMI) y en cuánto terminan cerrando las paritarias que se reabrirán este mes. Con lo cual el “superlunes” es clave para que las cifras vayan tomando forma.

Te puede interesar “Las empresas nacionales y internacionales se retiraron de la venta”, confirmó el dueño de Maxiconsumo

El acuerdo con el FMI

Acerca del fondo de fondos pedido al FMI para solucionar la crisis, los economistas creen que lo mejor es pedir una ampliación del paquete o el déficit exigible cero el año próximo. "Lo que importa con el anuncio es que baje el Riesgo País , algo que va a descomprimir el tema cambiario y no hace nada menos que depender del Fondo. Pedir más fondos es algo factible considerando que Uruguay y Grecia recibió el 30% de su PBI ",aseguró Eric Ritondale, economista jefe de Econviews.



Entre las causas de la corrida del dólar, los analistas mencionan tanto factores locales como internacionales. Por el lado externo, explican que para los emergentes hay menos liquidez y por eso no importa siquiera que Argentina tiene el apoyo del FMI ni que venga cumpliendo con el ajuste fiscal.



"Argentina tiene el problema de que nadie está dispuesto a hacer roll-over (renovar) sus vencimientos en dólares de los próximos 3 o 4 años . Piden tasas de un 10% en bonos a un año, que son muy altos teniendo al FMI atrás ", afirmó Ritondale.

Por otra parte, uno de los ejes a los cuales también hizo referencia la agencia internacional de noticias financieras Bloomberg, el gobierno comunicó mal el acuerdo con el FMI y no profundizó los detalles. Según Gabriel Caamano Gómez, economista de la consultora Ledesma, este anuncio dejó la percepción de que se negoció mal el esquema de los desembolsos desde el principio, que "tres semanas después de acordar los US$ 50.000 millones estábamos discutiendo si necesitábamos 5, 10 o 15 millones para el año próximo”.



Por eso, sostienen los especialistas, para tranquilizarse el mercado “necesita que lo negociado realmente sea un blindaje y que lo prometido sea cumplible, explicando cómo y bajo qué supuestos realistas se hará”. Y ya no alcanzará con mantener solamente un buen cumplimiento de las metas fiscales.