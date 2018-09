Crisis cambiaria Uruguay pone restricciones para compras en Argentina

El gobierno uruguayo dejará pasar a sus ciudadanos por las aduanas con hasta 5 kg de comestibles. Crecen las compras de combustible en la frontera.

El gobierno uruguayo decidió poner restricciones a las compras principalmente de comestibles, debido a que los habitantes de las ciudades cercanas a la frontera con la Argentina cruzan para realizar compras tras la depreciación del peso argentino con el uruguayo.

La disparada del dólar en la Argentina afectó también al país vecino. Se teme que el "Efecto Dólar" perjudique a las ciudades de Salto, Artigas y Paysandú en el aspecto comercial. Por eso, la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay dio instrucciones sobre cómo actuar al personal que cumple fiscalizaciones en los tres pasos de fronteras sobre el Río Uruguay.



Los habitantes de esas localidades se encontraron con un peso uruguayo que quedó mejor posicionado que el argentino y comenzaron a cruzar la frontera para comprar comestibles y combustible. Por tal motivo, desde el lunes sólo podrán cruzar con hasta 5 kilogramos de alimentos sólidos.



“Permitiremos que pasen con una canasta familiar razonable y no con artículos que no sean para alimentación”, expresaron las autoridades aduaneras ante la decisión tomada. Desde el gobierno uruguayo, esperan que el ciudadano que cruce la frontera para realizar compras sólo traiga alimentos puntuales y no comiencen las compras de otros rubros.



Los últimos datos que surgen de los pasos de Río Negro, Paysandú y Salto se refieren a que muchos de los turistas uruguayos cruzan para llenar los tanques de combustible. Pero en los últimos días detectaron un mayor flujo de personas que ingresan artículos de la canasta básica en el cruce Paysandú-Colón, debido a la cercanía entre el departamento uruguayo y la localidad entrerriana. No se descarta el aumento de controles y restricciones.