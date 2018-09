Ajuste “La desaparición del Ministerio de Trabajo hace inferir que la reforma laboral es un hecho”

Para el titular de ATE Capital, Daniel Catalano, “La desaparición del Ministerio de Trabajo hace inferir que la reforma laboral es un hecho”

Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital, adelantó que independientemente de las formas que adquiera el recorte de ministerios, que será confirmado este lunes, el impacto “radica en la desaparición federal del Estado en materia de políticas que atraviesan a toda la población”.



Salud, Trabajo, Cultura, Ciencia y Tecnología, Modernización, Ambiente, Seguridad y Defensa, Agroindustria y Energía resuenan entre los candidatos a ser recortados o reabsorbidos.

Si bien todavía no se conocen los detalles del desguace, “hay ámbitos afectados que son más significativos que otros, e invitan a pensar mal de esta medida”, le dijo Catalano a Página12, y agregó: “El detalle de la desaparición de los ministerios demuestra la prioridad que le asigna el Gobierno a la política publica que deben llevar adelante”.



En particular la desaparición del Ministerio de Trabajo “hace inferir que la reforma laboral es un hecho, que los convenios se pueden caer, que podría no haber más paritarias”.



Ante los indicios de que el ministerio de Salud podría pasar a ser una Secretaría, Catalano advierte que el recorte provocaría el barrido de planes y programas con consecuencias para la vida de los más vulnerables, tanto trabajadores como usuarios del sistema público de salud: “Hay miles de trabajadores precarizados en programas preventivos y de intervención directa en todo el territorio. Esto puede poner en tensión la existencia de los mismos”.



La reducción de Agroindustria, ministerio del cual fueron despedidos el viernes pasado 565 empleados de distintas dependencias, “perjudica la economía regional desprotegiendo a las familias de pequeños productores”. “No se trata de cambios de denominación o algo meramente organizativo. Las medidas son para reducir las funciones del Estado y el plantel de estatales que trabajan en ellos”, observa Catalano.



La primera respuesta de ATE es un paro convocado para este lunes del que participarán los trabajadores nacionales y municipales de la ciudad: “Marchamos ante el Ministerio de Modernización para exigir la reincorporación de las y los despedidos y rechazar el desguace del Estado”, dijo Catalano.



“Además el martes abrirán paritarias, donde se pretende otorgar un aumento que no supera el 2% al 15% ya otorgado y es probable que también movilicemos”, afirmó. El miércoles habrá también acciones directas sobre el Ministerio de Justicia, porque se eliminan “los entes cooperadores, lo cual pone en riesgo 10.000 trabajadores”.