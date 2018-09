Avanzada Organizaciones sociales tomaron la ANSES en Bariloche

Pidieron una suba de la Asignación Universal por Hijo, de las pensiones y las jubilaciones. “La paciencia tiene un límite”, le dijeron al gerente de ANSES

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Abuelazo Bariloche ocuparon la delegación de la ANSES esta mañana. Reclamaron un aumento “de emergencia” de la Asignación Universal por Hijo, de las pensiones, las jubilaciones y los planes sociales.



“Esto fue prometido en julio y todavía no se aplicó”, señalaron al Diario de Río Negro al ingresar a la sede ubicada en la calle John O´Connor.



Los miembros del Abuelazo llevaron carteles en los que se leía “Macri enemigo de la patria” y “¡Basta ya!”.



“Es un plan de lucha a nivel nacional. El aumento que habíamos logrado hace dos meses con el aumento del dólar quedó por debajo de lo que pretendíamos”, indicó José Huanchual, de la CTEP, quien aclaró que la idea era concentrar afuera de la sede pero con la nevada que cayó sobre la ciudad decidieron ocupar pacíficamente el edificio.



“Les estamos exigiendo que no toquen el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para las jubilaciones de las nuevas generaciones. Se está gastando ese dinero”, señaló Adriana Cattino, del Abuelazo.



Cuestionaron la quita a las jubilaciones del 40% correspondiente a la zona austral y la dificultad para conseguir medicamentos a través del Pami ya que “a raíz de la suba del dólar, ya no hay remedios aunque si uno va de manera particular, sí los puede comprar”, denunciaron.



Los referentes de las organizaciones fueron recibidos por el gerente de Anses Bariloche, Santiago Palmeyro, el secretario de Trabajo, Ariel Cárdenas, y la delegada de Desarrollo Social, Fernanda Chueri a quienes les entregaron una nota con los reclamos.



“Somos los sectores más perjudicados por la crisis y queremos que eleven este pedido a Nación. Hoy venimos en son de paz pero la paciencia se agota. Con la necesidad y el hambre del pueblo no se jode y esto va a explotar, planteó Huenchual.



Cattino recalcó la necesidad de que los funcionarios transmitan “que acá en Bariloche hay angustia y miseria. Y cuando la gente ya no tiene qué darle de comer a sus hijos, la reacción no es tranquila. Ya hubo muertos por estallidos sociales en la ciudad”