Debate Frigerio confirmó que la presentación oficial del Presupuesto será el próximo lunes

Si bien se estimaba que se realizaría este viernes, el ministro del Interior dijo que será la semana que viene, cuando Dujovne concurra a Diputados

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que la presentación oficial del proyecto de ley de Presupuesto 2019 será el próximo lunes.



Si bien se estimaba que la exposición del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, se realice este viernes, será la semana que viene cuando concurra al Congreso.



No obstante, según el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera (24.156), el presupuesto debe ser remitido al Parlamento antes del 15 de septiembre -este año cae sábado-.



“Las proyecciones oficiales se van a conocer el lunes en el Congreso de la Nación, cuando se informen los detalles del presupuesto a los diputados en la Comisión de Presupuesto”, sostuvo el funcionario este miércoles en diálogo con radio La Red.



El ministro, clave en las negociaciones con los gobernadores, dijo: “Estamos elaborando un presupuesto muy conservador, no nos queremos equivocar, no queremos ser optimistas y calcular mal los ingresos”.



“Argentina necesita un presupuesto que tiene que ser equilibrado”, consideró Frigerio, y agregó que el proyecto debe contener “variables macroeconómicas estabilizadas” que permitan “recuperar la senda de crecimiento que perdimos en abril de este año”.



Para el funcionario es fundamental “hablar de equilibrio fiscal” para “lograr clamar a los mercados y empezar a bajar la tasa de interés”; y también “marcar un antes y un después” porque “el Estado siempre gastó más de lo que recaudó”.