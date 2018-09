Categórico Video picante de Carlos Melconian: "La Argentina tocó fondo, pero no sé si por 2 o por 70 años"

“Ni antes era un papita ni ahora estamos al borde del precipicio”, afirmó el ex presidente del Banco Central respecto a la deuda pública

Carlos Melconian, el ex presidente del Banco Central en el inicio de la gestión Macri disertó en Posadas, invitado por la Confederación Económica de Misiones.

Trazó un panorama poco alentador del futuro económico del país, aunque también evitó caer en el fatalismo. “Ni antes era un papita ni ahora estamos al borde del precipicio”, afirmó respecto a la deuda pública, graficando con esta frase su pensamiento general sobre la marcha de la economía.



“La Argentina tocó fondo, pero no sé si por 2 o 70 años”, fue una de las frases lanzadas por Melconian en el contexto de una pregunta que interrogó acerca de su mirada sobre la marcha de la economía argentina; especialmente en estas últimas semanas.

Melconian dijo que desde hace varios días prefiere mantenerse bastante alejado de las cámaras, o bien, seleccionar su contacto con la prensa; sobre todo luego de los rumores que lo ubicaban en la cartera de Economía. Una versión que luego no se trasladó a la realidad.



“Me gusta decir las cosas como son y no estoy descubriendo América si digo que, una devaluación de esta magnitud que se traslada a precios, el costo de los créditos y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores son un problema”, afirmó.



Para Melconian, la marcha de la economía dependerá mucho de cómo se vayan acomodando las variables y de la muñeca política que tenga el Presidente para hacerlo.

“Macri tuvo reflejos rápidos porque cuando el mundo dijo “basta” recurrió al FMI, pero luego vino Turquía y se produjo la corrida del dólar; entonces fue de nuevo al Fondo para pedir un adelanto del 2020 y del 2021. Desde ese lugar, estamos en un esquema natural de que si las cosas del financiamiento evolucionan, las cosas lentamente mejorarán”, apuntó, aunque inmediatamente recordó que los indicadores ya vaticinan un 2019 ajustado, con un 2018 que cerrará con una inflación rondando el 42% y una tasa de crecimiento negativa del 2% para el año que viene.

Sumado a esta endeblez económica, el contexto político de un año electoral no asoma alentador. “Argentina por historia y por otras cuestiones está menos preparada que otros países emergentes y sufre más estos cimbronazos”, aseveró.



Para Melconian, otro tema a resolver será de qué manera se encarrila un tema sensible para la mayoría de los argentinos de a pie: el subsidio al transporte de pasajeros. “Déjenme decirle la verdad a la gente – pidió a los periodistas – , porque cuando a la gente se le explica, entiende. En cualquier país vecino, el transporte vale un dólar y lo pagan los que suben al colectivo. Existe en la Argentina una anormalidad que es el subsidio al transporte de colectivos, pero si hay que otorgarlos debe ser de manera diferente y debe ir al que paga, no a las empresas. Hay que ver cómo sigue esta decisión de distribuir los subsidios entre la Nación y las provincias”.