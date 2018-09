Crisis y déficit fiscal López Murphy: "El Gobierno no ha sabido buscar una alternativa a subir impuestos todo el tiempo"

Para el ex ministro de Economía, el proyecto de presupuesto planteado por el Gobierno peca de ser demasiado optimista. Qué opina sobre la convertibilidad

El economista Ricardo López Murphy señaló este jueves que el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno al Congreso es “exageradamente optimista”.

Hay que recordar que el Presupuesto prevé para 2019 una cotización del dólar a $40,10 y una inflación de 23%.

Por otra parte, el ex ministro de Economía habló sobre la cuestión del déficit fiscal.

Desde su perspectiva, los déficits altos “no eran una política sana y se iba a terminar en una crisis. Efectivamente, terminó en una crisis". Así lo planteó en diálogo con la radio AM 530.

Y agregó: "Lo malo es que el Gobierno lo descubra después de chocar contra la pared. Al no conseguir financiamiento, entra todo en crisis, la economía, la inversión, el consumo, todo".

Además, López Murphy afirmó que no existirá un “déficit cero” como promete el Gobierno, sino un déficit “enorme” de u$s11.000 millones.

El ex funcionario también cuestionó el afán recaudatorio oficial como política pública. "Creo que no es muy bueno estar subiendo impuestos todo el tiempo como plantea el Gobierno. No han sabido buscar una alternativa a subir impuestos. No estoy de acuerdo, pero es lo que tenemos", señaló.

"El déficit es el tema central de la Argentina, es el que nos lleva sistemáticamente, cada tanto, a la crisis. La Argentina no ha podido por muchos años gobernar su sector fiscal. En los últimos 50 años hemos tenido en promedio 200% de inflación. No hay ningún país del mundo que tenga eso. Enfrentar este tema es la cuestión que parte aguas", opinó López Murphy.

Por otra parte, López Murphy trajo a colación una situación de dibujos animados para ejemplificar la situación de la Argentina.

"No hay una tormenta como la de la Pantera Rosa que nos sigue solo a nosotros. Hay políticas que son inconsistentes y que han entrado en crisis. Espero que la corrijan con más firmeza en el futuro cercano", agregó.

López Murphy también habló sobre el eventual retorno a la convertibilidad. Consideró que ese debate es "trivial e irrelevante" porque, según su opinión, la Argentina no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo.