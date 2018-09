Categórico Ricardo López Murphy: "El país tiene que vivir del trabajo en vez de la deuda"

Ricardo López Murphy, exministro de Economía de Fernando De la Rúa, aseguró que la Argentina "no puede vivir más de la deuda", que "la tormenta financiera no afectó a Brasil, Uruguay y Chile" y que "la crisis hizo cambiar al Gobierno".



"El país, de manera obligada por la crisis, giró hacia algo más razonable", analizó el economista en declaraciones televisivas. "El Presidente habla de tormenta, pero afortunadamente no cayó en la región".



"Necesitamos recuperar la confianza de nuestra propia gente y después, la del mundo. Tenemos que volver a ganar el pan con el sudor de la frente, como dice la Biblia, en vez de vivir de los planes y el Estado", insistió.



Por su parte, el exministro de Salud de Néstor Kirchner, Ginés González García, defendió la importancia del Estado para la sociedad: "No hay que achicar el Estado, no hay que gastar menos, hay que gastar bien".



González García también criticó al Gobierno por el empeoramiento de los índices sociales: "Aumentó la deuda, la indigencia y el desempleo. Me duele decirlo, pero hicieron todo mal".