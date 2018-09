Presupuesto 2019 Macri insiste en bajar las asignaciones familiares y vuelve a chocar con la UCR

El presupuesto baja los adicionales en la Patagonia, donde también reducen las jubilaciones. Pero los radicales no lo quieren votar

Tras suspender su decreto que había bajado las asignaciones familiares en la Patagonia y otras zonas "desfavorables" ante la inminencia de una sesión convocada por la oposición que amenazaba con quebrar el bloque de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri introdujo en el presupuesto una reducción similar y la amplió a los jubilados de esa región.



Son cuatro artículos. El 125 disminuye del 40% a 20% la bonificación a jubilados y pensionados patagónicos y la elimina si cobran el equivalente a dos salarios mínimos, 20 mil pesos mensuales.

El 127 baja a 30% el plus máximo para las asignaciones familiares. Como paliativo, los artículos 126 y 128 sostienen esos beneficios para quienes ya los posean, o sea, la rebaja sólo correrá para los nuevos trabajadores o jubilados. Pero a los radicales patagónicos no los convence.



El grupo de diputados que se oponen lo integran la rionegrina Lorena Matzen, el chubutense Gustavo Menna, el pampeano Daniel Kroneberger y las santacruceñas Nadia Ricci y Roxana Reyes.



"Nuestra zona es más cara para vivir, tenemos alquileres a valor del petróleo y no somos tantos habitantes como para dañar el presupuesto", sostuvo Matzen ante La Política Online.



El plus jubilatorio a los patagónicos rige desde 1972, hace 10 años y por DNU Cristina Kirchner los duplicó y Macri pretende retomar al porcentaje original.



Mientras que las mejores asignaciones persisten hace dos décadas y beneficiaban a otras zonas consideradas como desfavorables de Mendoza, Catamarca, Salta y Formosa, que no están mencionadas en el presupuesto.



"Todos los comités de la Patagonia plantearemos que no se avance en el recorte del adicional por zona que tienen las jubilaciones en la región", anunció César Herrera, presidente de la UCR de Chubut.