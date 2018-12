Sin aceptar aún a la Argentina, la OCDE advierte que “la apertura comercial afecta a la gente en el corto plazo”

La economista jefe del organismo, Laurence Boone, habló con iProfesional del programa "estricto" del Gobierno, la inflación y su impacto social

Pese al apuro de Mauricio Macri por ingresar al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se tomará su tiempo para aceptar a la Argentina. Así las negociaciones iniciadas en junio de 2016 podrían extenderse hasta el 2020, mucho más que los seis meses previstos por el Gobierno. La principal traba por estas horas es la discusión sobre quiénes serán los otros candidatos que acompañarán a la Argentina. En la lista figuran Perú, Brasil, Rumania, Croacia y Bulgaria. Mientras Europa apoya a este último, Estados Unidos lo rechaza.

En simultáneo, el Ejecutivo deberá avanzar en un proceso de fuertes reformas planteadas por la OCDE para generar una economía abierta y competitiva. Durante la cumbre del G20 en Buenos Aires, la economista jefe del organismo, Laurence Boone, reconoció que la apertura comercial puede impactar en los indicadores sociales. “El libre comercio en el corto con frecuencia genera una disrrupción a la cadena de producción y la gente debería ser advertida y cuidada”, señaló a iProfesional la exasesora del expresidente francés Francois Hollande, aunque aseguró que será “beneficioso” en el largo plazo.

- ¿Por qué Argentina tiene problemas para atraer inversión extranjera?



- Lo que hace a un país atractivo es la estabilidad del marco macroeconómico, el empleo, infraestructura, regulaciones y la Justicia. La dificultad que tuvo Argentina con varias crisis es obviamente un desafío pero ahora que hay una acuerdo con el FMI es un importante aliento a la estabilidad y esperamos que una vez superado el impacto de la nueva política monetaria y fiscal, Argentina debería rebotar a mas tardar 2019 o 2020.

- ¿Hay pruebas de resultados positivos a corto plazo después de este tipo de políticas monetarias?



-Lo que vemos en Argentina es una rápida estabilización de la recesión, se que para la gente lleva tiempo este retroceso, pero ya es muy bueno. El Gobierno también está siendo cuidadoso en ayudar a grupos sociales vulnerables, así que es importante lograr un equilibrio entre un programa monetario y macro políticas muy estrictas pero sin dejar afuera a los más vulnerables.

- ¿Cuáles son las perspectivas para América Latina?



- Es interesante, la región es parte de una cadena de valor que varía del norte al sur, muy concentrada en México y otros países que abren sus fronteras y se van a beneficiar de esta apertura.

- ¿Cree que debería cambiar el Mercosur integrado por Argentina y Brasil entre otros países?



- Cuantos más países se sumen al libre comercio, mejor y más beneficios van a tener en el mediano plazo, esto trae crecimiento sin duda. En el corto con frecuencia genera una disrrupción a la cadena de producción y la gente debería ser advertida y cuidada para que pueda cambiar gradualmente de trabajo. Sabemos que habrá beneficios para todos en el largo plazo si se manejan adecuadamente los sectores de la economía, pero también puede afectar al principio. Entonces hay que buscar un equilibrio.

-El FMI pronostica que los próximos meses serán los más difíciles para la economía local



- Es muy difícil para la gente ver aumentar la inflación al 50% por el impacto diario en su costo de vida, la comida y la vivienda. Pero ahora muchas estimaciones prevén una estabilización de la inflación en los próximos meses y es positivo también. Lo peor es ahora.

- ¿Hay algo que le haya llamado la atención de la Argentina?



- Cuando ves cómo la inflación y el déficit están evolucionado, fue muy duro especialmente desde este verano, las medidas son estrictas y fuertes. Creemos que será beneficioso pero hablamos de 12 a 18 meses. Somos muy conscientes que es muy difícil para la gente, por eso es que siempre insistimos en que debemos proteger a los más vulnerables. Hay discusiones en la OCDE, por ejemplo, se presta atención a la distribución de la riqueza desde el extremo más alto al más bajo, pero ahora también al medioambiente y a la gente más afectada. Así que a diferencia de los programas de hace 10 años, este es mas balanceado y cuidadoso de la gente.

- ¿El Gobierno necesita tomar medidas especiales para formar parte de OCDE?

- Si, varias.

- ¿Es posible comparar la inflación argentina con la de países africanos?



- Es difícil de comparar porque creo que la política monetaria que se ha aplicado en el marco del FMI debería atacar a la inflación bastante rápido. Parece mucho si comparás como lo hizo Paul Volcker (ex titular de la Rerserva Federal) en Estados Unidos para bajarla desde los dos dígitos (N de E.: la llevó del 13,5 al 3,2% en dos años mediante una brutal recesión) incluso siendo menor en ese país, pero es este tipo de medicina la que está siendo aplicada a Argentina, y no lo compararía.

- ¿Cuál es el pronóstico de inversión extranjera y crecimiento?



-Para este y el próximo año estamos en territorio negativo, y serán positivo ambos en la segunda mitad de 2019 y también en 2020.



- ¿Qué beneficios obtuvo Argentina con la cumbre del G20?



- Creo que la reducción de la tensión y de la escalada entre países, y un mensaje de cooperación con un llamado con espíritu constructivo es excelente.



- Uno de los debates calientes fueron las tensiones comerciales entre EE.UU. y China



- Hubo mucha discusión sobre el comercio, todos quieren aumentar la apertura comercial e intercambio de bienes, la discusión es progresiva y hay una línea común de pensamiento de que el comercio debería continuar y no debería haber aranceles. Ahora la manera de hacerlo puede variar de un país a otro pero el objetivo es común.

- ¿Qué cosas logró el G20 en estos años?



- En la última crisis (2008), hubo un debate masivo sobre consistencia y estímulos fiscales y monetarios, eso fue muy bueno. También se debatió mucho sobre la regulación financiera del sector bancario y hay muchos acuerdos por hacer en el sector no bancario. Se creó el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) que es un pilar del G20, un banco en concreto, y también se discutió un cambio urgente del sistema impositivo, de acceso a la información y transparencia, que evite el "Free Rider" (el uso de bienes o servicios públicos por empresas o personas sin pagar impuestos). Es muy deliberativo y podría serlo más.