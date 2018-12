Las 5 definiciones de Carlos Melconian sobre la economía que viene

El expresidente del Banco Nación se refirió al G20, la causa de los cuadernos y hasta a una reforma laboral. "Esta ley laboral no puede continuar", dijo

El economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, disertó en el 12° aniversario de la revista Bank Magazine y dejó más de una declaración interesante respécto al rumbo económico del Gobierno, el G20, la causa de los cuadernos y hasta una reforma laboral.

A continuación, sus cinco definiciones más "filosas".

– "No quedó nada del programa económico del 10 de diciembre de 2015, solo el tipo de cambio flotante".

– "Hablando del G20, el mayor activo de este presidente, no de Cancillería, es que se mete en el mundo como corresponde (…). Un crack el presidente con el rumbo, no hay ningún tipo que garantice el rumbo más allá de (Mauricio) Macri, pero es rumbo+gestión+macroeconomía".

– "En las elecciones del 2019, el Gobierno tiene un gran pasivo: la economía. Ya lo sabe (Jaime) Durán Barba aunque salga bien lo del fondo, porque es sin bonanza".

– "La competitividad por excelencia es lo tributario y lo laboral. Hay que explicarles a los sindicalistas que para poder seguir siendo sindicalista, para tener una agenda proempleo, esta ley laboral no puede continuar, no porque joda a los grandes, sino porque jode a los chicos. Eso necesita un acuerdo político y un acuerdo con la justicia".

– "La herencia (kirchnerista) no fue resuelta, algunas cosas se hicieron de manera parcial, y el plan de emergencia del FMI no lo va a resolver".

Otra "perlitas"

Durante el encuentro, Melconian cuestionó, una vez más, a los responsables de llevar a cabo esas medidas que "están más pendientes de las planillas de los CEO" que de los resultados concretos para lograr el definitivo despegue de la Argentina.

"La transición está saliendo bien porque evita una disrupción financiera pero dependemos de que el mundo no joda (refiriéndose a la volatilidad de los mercados internacionales) ni que Cristina (Kirchner, la ex presidenta) aparezca 10 puntos arriba en las encuestas porque ahí se nos cae la estantería", afirmó Melconian durante un seminario financiero en la Bolsa de Comercio.

Además, fue crítico del rol que tuvo el Banco Central durante esta gestión, sin hacer distinción de conducciones: "El Banco Central es un templo de fe porque no le dan los números y, entre otras cuestiones tiene patrimonio neto negativo. Hay que limpiar su balance, no ensuciarlo, porque las reservas de libre disponibilidad rondan los US$ 20.000 millones. No podemos volver ni a las Lebac y a las Leliq".

En otro pasaje de su presentación, tras reiterados pedidos de no ser grabado por la audiencia (algo habitual en sus últimas disertaciones), aseguró que "la economía no será un activo en las elecciones del año que viene, aunque no debemos olvidarnos que en los últimos cuatro comicios la gente rechazó al populismo. El tema, en definitiva, pasará por el tercio del electorado que no quiere ni a Macri ni a Cristina".

Respecto a las previsiones de equilibrio fiscal para el año que viene, destacó que la mitad de los fondos para alcanzar ese objetivo "provendrán de las retenciones que en forma impecable impulsó el presidente Macri, que estuvo rápido de reflejos".