Kiguel: “Contrariamente a lo que se creía, el 2019 puede ser un buen año por el contexto financiero internacional”

El economista y Director Ejecutivo de la consultora Econviews habló con iProfesional sobre cómo ve el panorama para el año que viene. El peso de Brasil

En medio de un clima pesimista sobre lo que espera a la economía en 2019, el economista Miguel Kiguel intenta hacer ver la existencia de factores eventualmente positivos. Su visión es que el contexto internacional puede resultar mejor de lo que se supone para la economía argentina, con Brasil como factor preponderante.

En cuanto a las elecciones presidenciales del año que viene, el Director Ejecutivo de la consultora Econviews considera que el votante argentino evaluará la situación de “manera responsable”, sin que necesariamente el contexto recesivo determine una derrota oficialista.



Estos conceptos, entre otros, fueron vertidos en el marco de la reciente Conferencia Internacional de Economía y finanzas (CIEF 2018), en un breve encuentro que tuvo iProfesional con este referente entre los economistas, sobre todo por su respetable trayectoria: fue ex presidente del Banco Hipotecario, ex funcionario del Banco Central y del Ministerio de Economía, y economista principal en el Banco Mundial.



-¿Qué análisis realiza de la situación económica y de los desafíos que debe afrontar el Gobierno en 2019?

Fue un año difícil en todo sentido, la economía creo que va a caer 1,8%. En resumen, éste va a ser un año que mejor olvidar que recordar, pero creo que las perspectivas para el 2019 van a ser un poco mejores. No será espectacular, ni mucho menos, pero la economía va a crecer, va a haber menos inflación y más estabilidad cambiaria.

Aunque, claro, también al tratarse de un año electoral se deberá estar atento a lo que pueda llegar a ocurrir, debido a que esa situación puede dar sorpresas.



-¿Considera que la gente va a votar pensando más en el bolsillo o pondrá en la balanza otros aspectos?

Veremos. Creo que el votante argentino actuó históricamente de manera responsable. El bolsillo es uno de los elementos a tener en cuenta, pero creo que hay otros temas clave, como la institucionalidad y la mejora en la calidad de vida.

Es decir, algo que tiene que ver más con los servicios que recibe la gente y no con el salario. El resultado de las elecciones va a ser un test interesante para ver cómo estamos los argentinos.

-Muchos economistas suman un pesimismo por el complejo contexto internacional, ¿cómo nos puede impactar?

Yo no soy tan pesimista, sí hay regiones, como Europa, que la están pasando mal, donde hay grandes interrogantes por el Brexit, los chalecos amarillos en Francia y un nuevo gobierno en Italia, pero desde el punto de vista financiero deberíamos esperar un año mejor.



Es que los grandes temores estaban centrados en que la tasa de interés se iba a escapar en los Estados Unidos a un nivel muy elevado, y al final esto no sucedió. Por eso podemos tener alguna sorpresa positiva el año que viene.

-¿Y el cambio presidencial en Brasil cómo puede jugar para Argentina?

A Brasil lo veo bien desde el punto de vista económico, con un Presidente que se va moviendo hacia el centro desde el punto de vista político.

Me la impresión que la economía brasileña va a tener un buen año en 2019, y eso va ayudar mucho al sector industrial argentino que está hoy muy castigado y depende del vecino país en varios rubros.-