Créditos UVA: ¿qué porcentaje está en condiciones de pedir tope?

El 26,9% de los tomadores está en condiciones de pedirle a su banco la activación de la cláusula gatillo que el Gobierno anunció en octubre pasado

El 26,9% de los tomadores de un crédito UVA está en condiciones de pedirle a su banco la activación de la cláusula gatillo que el Gobierno anunció en octubre pasado, en un intento de morigerar el impacto de la inflación en la actualización del capital adeudado.



“Hicimos un análisis con el Banco Central del impacto de la inflación en noviembre y de los 130 mil créditos dados, a 35 mil ya les impactaba el 10 por ciento y estarían en condiciones de solicitar la prórroga”, indicó La Voz del Interior Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación.



Originalmente, el sistema de actualización mediante Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) preveía que el caso de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superara 10% el aumento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), el tomador podía pedir que el 25% del monto del crédito se prorrateara en mayor cantidad de años, de modo de bajar el monto de la cuota mensual. Ese gatillo sigue vigente, pero en la práctica nadie lo pidió porque no es atractivo prorratear en el tiempo la cuarta parte del crédito.



Por eso, en octubre, el Ejecutivo anunció un nuevo resorte para los tomadores de créditos UVA (hipotecarios, prendarios y personales), dado que la inflación se disparó a más del triple de lo que el propio Gobierno proyectó para 2018.

“La intención es darles previsibilidad a las familias de que la cuota no se va a disparar” dijo entonces el presidente Mauricio Macri. En el Gobierno imaginaban que hacia noviembre iba a darse el escenario de inflación superando en 10 puntos al salario, situación que efectivamente se está dando ahora.



Con esta normativa, el banco debe simular el ajuste del crédito que tomó el cliente de acuerdo al CVS. Como la UVA se ajusta por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue a la inflación, se comparan las dos curvas de aumento y, si la suba por CER supera en 10 por ciento a la suba que se hubiese tenido por CVS, se aplica el tope.



Todo lo que exceda ese 10 por ciento se suspende hasta tanto la brecha entre salarios e inflación se achique a menos del 10 por ciento y toda esa desviación de la cuota no pagada se prorratea en los años pendientes de pago. En el propio Gobierno estiman que esa situación durará ocho meses.



El cálculo se hace desde la cuota uno del crédito y el banco debe mirar caso por caso. Según Kerr, ya se trabajó con el Central con el detalle fino de la normativa y los bancos están ya en condiciones de ofrecer esta refinanciación. Para los créditos nuevos, el tope viene incorporado de manera automática.



El problema está en que el CVS tiene tres meses de rezago, cuando el CER tiene actualización diaria.



Por caso, en septiembre de 2017 la UVA valía 19,86 pesos y, 12 meses después, acumulaba una suba del 30,4 por ciento. En ese período, el CVS que publica el Indec subió 25,23 por ciento, es decir, todavía no se cumplía el tope de 10 puntos extras.



A diciembre, la UVA ya registra un aumento acumulado en 16 meses del 54 por ciento y no hay datos de salarios. Una opción que se baraja es tomar el Ripte (Remuneración Imposible Promedio de los Trabajadores Estables), que elabora el Ministerio de Trabajo y que actualiza las cifras algo más rápido.