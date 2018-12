Ciarlotti, ICBC: “El 2019 va a ser un año con incertidumbre”

Fabián Ciarlotti, Wealth Management Head ICBC analizó las perspectivas a futuro y la buena performance de los Fondos Alpha principalmente los de renta fija

El año que está por concluir se convirtió en un verdadero desafío para los inversores, de la mano de cambios de escenario abruptos que plantearon riesgos, pero también oportunidades.

La aceleración de la inflación, junto al salto del tipo de cambio, obligaron al Gobierno a mantener elevada la tasa de interés, conformando un escenario que empujó al BCRA a reforzar su política monetaria restrictiva.



A este cuadro se sumó un escenario complejo para la actividad económica, que terminó impactando en los papeles de empresas argentinas. De hecho, a pocos días de cerrar el 2018, el Merval avanza con una fuerte caída en dólares y una tibia suba en pesos que, sin embargo, quedó muy relegada frente al avance inflacionario.



El panorama no está completo si no se mencionan las preocupaciones que aquejan a los inversores internacionales, debido a las dudas que generan las perspectivas sobre el crecimiento de la economía a nivel global y las continuas tensiones comerciales.



A esto se sumó la estrategia de suba de la tasa de interés por parte de la FED, un movimiento que no es visto con buenos ojos por la Casa Blanca, que quiere evitar que se enfríe la economía.

En medio de estas turbulencias, hubo algunos instrumentos que se desmarcaron del resto y que permitieron a los inversores locales cerrar el año con niveles de rentabilidad muy interesante, tal como ocurrió con los Fondos Alpha de renta fija, de ICBC.

Los mismos obtuvieron retornos positivos, en un contexto generalizado de caídas, los que le valió el reconocimiento de Bloomberg.

En este contexto, iProfesional dialogó con Fabián Ciarlotti, Wealth Management Head ICBC Argentina, quien detalló las claves que llevaron a posicionar a estos instrumentos por encima del resto, al tiempo que analizó las perspectivas de cara a un 2019 con más desafíos por delante para los inversores.

-¿Cuál es la estrategia que llevaron adelante desde Fondos Alpha en un escenario tan complejo y cambiante?

-Hay una premisa en inversiones y es la diversificación. Es decir, uno tiene que saber qué objetivo persigue con una inversión en un país como la Argentina, en el que el dólar puede duplicar su valor. Y hay que ser consecuente con esa estrategia. Y nosotros, a través de una plataforma que cubre absolutamente todas las posibilidades, sumado a un equipo de representantes de inversiones en todas las sucursales de ICBC, pudimos cerrar un muy buen año, que se plasmó en un mayor market share.



-¿Qué porción de mercado pasaron a tener en el mercado de administradoras de fondos?

-En la industria culminamos con un market share del 5,8%, un punto más que a inicios de 2018. Y, cuando analizamos solo los bancos de primera línea, hemos crecido mucho más que eso. En cuanto al ranking, hoy estamos en la cuarta posición en cuanto a administradoras de fondos, con perspectivas de seguir creciendo.



-Hiciste especial foco en la diversificación, una variable decisiva en un año tan cambiante…

Absolutamente. Como decía, en ICBC tenemos una plataforma de productos realmente completa y que están teniendo buena performance. Tenemos fondos que permiten aplicar la liquidez diaria, que son muy utilizados por las compañías y los inversores institucionales; otro llamado T+1, que está armado principalmente con Lecaps o con obligaciones negociables cortas, que permiten obtener una tasa del 50% libre para el inversor, con la ventaja de que además es dinero a la vista. Un detalle no menor dado que una Lecap en la actualidad rinde un 44% o un 45%.

También tenemos fondos de renta fija en pesos y en dólares, con distintas durations, con 48 horas de rescate como el Alpha Renta Cobertura, que fue especialmente pensado para aquellos que tienen pesos y quieren hacer un hedge a la moneda. Además, poseemos fondos de planeamiento, para quienes buscan planificar su retiro. Tenemos tres en pesos, con diferentes perfiles de riesgo, y estamos por lanzar tres en dólares. Realmente es muy variada la gama de productos y es bueno remarcar que en todas nuestras sucursales van a encontrar asesoramiento sobre cada uno de ellos.



De todos, las grandes estrellas en este 2018 fueron los fondos de renta fija…

-Definitivamente. Estamos orgullosos porque tres de nuestros fondos de renta fija han sido reconocidos y premiados por Bloomberg. Por ejemplo, Alpha Renta Fija Global, que fue el fondo que hemos distribuido fuertemente en las sucursales, fue el que tuvo mejor rendimiento en el año, en dólares: 1,75% versus la competencia, que dio 3,4% negativo. Esto es muy importante, porque cumplimos con los niveles de rendimiento que preveíamos. Este 2018 fuimos muy exitosos con este producto y ayudó a muchos clientes que se sumaron al sinceramiento fiscal y que no querían dejar la plata en Caja de seguridad.

Otro fondo, que mencioné anteriormente, es Alpha Renta Cobertura que trata de seguir al tipo de cambio. En el año está rindiendo 101% versus el 78% de la competencia. Bloomberg también reconoció a Alpha Renta Capital, que rindió 95% versus un 76% la competencia. Un aspecto importante respecto de este último es que fue el fondo de renta fija que más rendimiento tuvo en los últimos tres años, lo que demuestra que fue una inversión sustentable en el tiempo.

No puedo dejar de mencionar uno de renta mixta, como es el Fondo Alpha Retorno Total, con el que no seguimos un benchmark y que rindió en el año un 53%, muy por encima de la Badlar, que estuvo en el 37%. Este instrumento es muy interesante para aquellos clientes que dejan que nosotros hagamos el asset allocation.

-El año próximo se espera que el Gobierno apunte a un tipo de cambio más calmo con el objetivo puesto en contener la inflación. Sin embargo, a partir del segundo semestre entra a jugar con mayor ímpetu la variable elecciones. ¿Cómo prevén el año en términos financieros?

-Yo sumaría también el escenario mundial. Estamos viendo que los mercados internacionales están teniendo una corrección muy importante debido al flight to quality, es decir, cuando los inversores buscan activos con menos riesgo y esto obviamente no juega a favor a la Argentina. En cuanto al plano local, la política monetaria continuará y hará que las tasas se mantengan altas y no haya muchos pesos en el mercado, con el consecuente freno de la actividad en general. Todo esto va a aplacar al dólar. En ese contexto, esperamos buenos negocios de la mano de tasas reales altas para los inversores. Pero luego, a medida que nos acerquemos a los comicios, sí veremos una progresiva dolarización de carteras. Pero como siempre decimos, será importante diversificar: ni todo pesos, ni todo dólares.



-De todo el abanico de fondos, ¿cuáles se perfilan como los de mejor performance?

-Al mirar hacia adelante analizamos lo que pasa con la FED. Y vemos que la suba de tasas en EE.UU. no terminó, por lo cual se espera que los activos internacionales pierdan valor. Entonces, si sumamos el contexto nacional por las elecciones y el aumento de la tasa por parte de la FED, aconsejamos seguir inclinándose por fondos de renta fija de corto plazo como Alpha Renta Fija Global. De hecho, estamos viendo un horizonte muy bueno para la renta fija pero aclarando un aspecto muy importante: con carteras muy cortas.



-¿Y qué proyecciones hay para la renta variable, en un contexto en el que consultoras y organismos internacionales prevén una nueva caída del PIB doméstico?

-Es verdad que el ritmo de actividad no reacciona. Pero cuando hay correcciones tan importantes, usualmente empieza a abrirse el panorama para tomar posiciones. Por ahora no definimos si será en 2019 o 2020, no está claro, pero cuando la tasa deje de subir surgirá la oportunidad para comprar activos de riesgo.



-De cara al año próximo, ¿cómo influirá la nueva ley de mercado de capitales?

-La normativa anterior obligaba a invertir un 75% en activos argentinos o del Mercosur ampliado. Ahora, esta nueva ley permite generar productos que pueden ser 100% activos del exterior para inversores calificados, que tienen determinados requisitos. Vamos a empezar a relanzar seguramente fondos de acciones internacionales como por ejemplo, de acciones estadounidenses, europeas y chinas. Además, estamos evaluando armar un fondo de renta fija en dólares libre de riesgo. Sumaría, como gran lanzamiento del año próximo, que vamos a completar nuestra banca privada onshore con una propuesta offshore. Con todo este abanico de opciones consideramos que ICBC va a tener una oferta de productos con el que podrá competir contra cualquier banco internacional. Un cliente que vaya a una sucursal de ICBC va a poder manejar inversiones locales y globales de manera integral.



-Al abrirse el espectro de alternativas será fundamental el servicio de asesoramiento que puedan brindar…

-Definitivamente. Y es nuestra política desde siempre. El cliente necesita asesoramiento y seguimiento. Le podés vender una inversión, pero seguramente ante un cambio de contexto, luego haya que relocalizarla hacia otro producto, hacia otro fondo. Y nosotros podemos hacer ese seguimiento en cualquiera de las sucursales del banco. Es importante mencionar que los oficiales de inversiones basados en las recomendaciones del equipo de inversiones de ICBC son los que arman las carteras. Hay que ser claros: este es un negocio de confianza y nosotros le damos esa confianza al cliente a través de un modelo de negocios único en el retail. ICBC es el banco que viene liderando este modelo que venimos desarrollando hace casi diez años.