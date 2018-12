CEO de Sky Airlines: en Argentina aún no hay condiciones para el “low cost”

El empresario chileno, CEO de Sky Airlines, cuestionó las tarifas mínimas, las altas tasas de embarque y las restricciones para ofrecer servicio de rampas.

"La revolución de los aviones va en el camino correcto, pero todavía no se ha liberado suficiente el mercado como para permitir realmente que el modelo low cost sea sustentable”, dijo Paulmann a Ámbito Financiero.



“Faltaría eliminar completamente la tarifa mínima. Porque ahora está limitada a la venta de pasajes con más de 30 días de anticipación y la verdad es que el 80% de los pasajes se vende en los últimos 30 días en lo que es el mercado de corto alcance”, agregó.



En esa línea, argumentó que bajo el actual escenario sólo se permite bajar el precio para el 20% de la oferta de pasajes.



“Y hay que tener en cuenta que el principal diferenciador de la oferta low cost es el precio. Pero si la regulación no te permite vender por debajo del precio de los operadores que tienen full service entonces es muy difícil poder competir con ese escenario”, sostuvo.



Eel empresario especificó que las tasas de embarque en vuelos internacionales no afectan en los vuelos de largo alcance, pero “sí es muy fuerte” el impacto en los vuelos de corto alcance.



En ese contexto, descartó que por el momento la compañía se lance al negocio del cabotaje. “Creemos que para eso todavía tienen que cambiar todas las condiciones del mercado. Siempre hemos dicho que mientras las condiciones en Argentina no sean las adecuadas nosotros no podemos ingresar al mercado doméstico”, afirmó.



Paulmann dijo también que la devaluación hizo cambiar la composición de pasajeros en Sky. “Si antes de la devaluación un 75% eran pasajeros argentinos, ahora los argentinos son sólo el 25% y el resto son chilenos”, afirmó.