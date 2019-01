Milei estalló contra un periodista: "Lo voy a estropear"

El economista discutió con un periodista en un programa de televisión, la que fiinalizó cuando se levantó del programa y se retiró muy acalorado.

El economista mediático Javier Milei, quien acaba de anunciar que hará temporada teatral en la costa, fue protagonista de una discusón con un periodista, la que fiinalizó cuando se levantó del programa y se retiró muy acalorado.

"Si me va a provocar, lo voy a estropear", dijo en medio de los entredichos respecto al paso de Federico Sturzenegger frente al Banco Central. Al final, después de un breve ida y vuelta, terminó por abandonar el estudio.



El programa en el que sucedió fue el que conduce Javier Díaz en A24.



El inicio fue con una propuesta de Milei sobre la conferencia que lideró Marcos Peña hace apenas más que un año. Sobre esto, el economista dijo: "Propongo que escuchen lo que fue la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, que da lugar a toda la debacle que fue el 2018, ya en algo que era inconsistente desde el vamos".

Y agregó: "Cuando vos tenés a alguien así en el sector privado, al generar tanto daño, lo vuelan de una patada en el traste, llega hasta Venus ida y vuelta".



"Acá no solo que sigue, sino que además le dieron más poder y le dan la obra pública en un año electoral”, siguió. Y sobre el ex presidente del Central, Federico Sturzenegger, dijo: "Fue el mejor presidente del Banco Central de la historia", dado que, si no fuera por él –siempre según Milei-, "la tasa del primer año hubiera sido un 500%".



Según el economista, a Sturzenegger “las remuneraciones del Banco Central le quedaban muy chiquitas” y agregó: "Si hacés la evaluación con los criterios de los brutos te va a parecer que fue malo".

En el marco de la argumentación técnica que dio para respaldar la gestión del expresidente del BCRA, el periodista Claudio Zlotnik lo consultó sobre la “desinflación”.

Milei sostuvo que “era la tendencia” y "considero que el trabajo técnico que hizo fue impecable. No empobreció a nadie, es mentira, es falso. Toda esa bomba de las Lebacs en rigor fue por limpiar el sobrante monetario. Si vos sos un pésimo analista monetario, no es mi culpa. Estas diciendo cualquier cosa".



"Estoy hablando de los números de 2018 y él viene y trata el caso de Sturzenegger, ¿para qué? Para provocar. Entonces, si me va a provocar lo voy a estropear porque no sabe, porque es un bruto y se lo voy a refregar en la cara porque no sabe”, prosiguió.



"Te voy a demostrar que él es un bruto ignorante y te voy a refregar la cara de él por el piso, porque acabo de demostrar que no sabe".

Luego de que Díaz intentará calmarlo, Milei redobló la apuesta: "Te escucho, y si querés me voy también, porque si ponés a un tipo que ignora las bases de la economía monetaria a discutirme, bueno, qué querés que le haga. No puedo discutir con las bestias".



Al final, dejó el estudio muy acalorado mientras gritaba: "Me voy, listo. Porque si me ponés un pelo... a discutir que no sabe, me voy.”



"En la Argentina lo que está pasando, entre otras cosas, es la intolerancia y no nos sirve para mirar para adelante. Así que le pido disculpas a la audiencia. Respaldo a mi compañero Claudio, que no le faltó el respeto", cerró el conductor.