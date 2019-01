Según un informe de Melconian a la JP Morgan, la gestión de Macri fue peor que la de Cristina

El flojo balance macroeconómico versus el acierto en el rumbo de largo plazo, deja abierto un enorme desafío respecto a la contienda presidencial 2019

A pesar de los esfuerzos que hace el Gobierno para intentar esconder que la administración de Mauricio Macri fue un fracaso, hasta los propios trabajos privados de integrantes de la alianza oficialista terminan desmintiendo esa versión.

Eso sucedió en un reciente informe de la consultora Carlos Melconian, extitular del Banco Nación y economista que ante cada crisis suena como posible ministro, para la JP Morgan. En el mismo, se reconoce que los cuatro años de la gestión de Cambiemos tuvo "peores resultados" que los cuatro precedentes de Cristina Fernández de Kirchner.



En la presentación para clientes de JP Morgan -que es la banca que mide el Riesgo País-, en Punta del Este, el "balance económico puro, a secas, del cuatrienio 2016-2019" no deja lugar a dudas ni atribución de culpas a interpretaciones: el "cuatrienio Cambiemos" consiguió "peores resultados" que el "cuatrienio Cristina Fernández", según informa Política Argentina.



Para ello, compara que mientras el acumulado de la variación del PBI entre 2012 y 2015 da una suba de 1,5%, en el caso de los cuatro años de Macri el mismo índice exhibirá una caída de 3%.

Lo mismo hace con la inflación: la última gestión de CFK arroja un acumulado de 182%, mientras que la administración Macri alcanzará -si la suba de precios minorista que el Gobierno prevé para este año según presupuesto es acertada- un 211%.



También aseguraron que "el flojo balance macroeconómico versus el acierto en el rumbo de largo plazo (inserción en el mundo, G-20, salida de los cepos, arreglo con holdouts, desregulaciones en los mercados, correcciones de precios relativos, etc.), deja abierto un enorme desafío respecto a la contienda presidencial 2019".



Si bien Melconian refirió a la "herencia del 10 de diciembre de 2015, que era irremontable en un solo mandato", también habló de una "auto-herencia 2016-2017", de la que enumeró una extensa lista de errores de Macri, y de "la disrupción macroeconómica de 2018".



En otro punto, el economista vinculó la situación económica con las elecciones presidenciales que se disputarán en octubre y allí dejó una doble conclusión: que la estadística electoral no es favorable al intento de continuidad de Macri en las condiciones actuales pero que, al mismo tiempo, esa misma fuente señala como "difícil" que vuelva "el populismo".



Finalmente, y entre otros puntos, Melconian hace una recomendación de más ajuste a la próxima gestión: "Se impone en la campaña electoral primero y en el programa de Gobierno del 10/12/2019 después, encarar definitivamente las agendas pendientes: fiscal, de competitividad y monetaria. No queda espacio para seguir con el voluntarismo".